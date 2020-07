Do vedení šel Kolín už ve druhé minutě utkání po vydařené střele Jana Veselého, na rozdíl dvou branek zvyšoval o dvě minuty později z přesilovky Jan Stehlík. Také třetí zářez stihli hosté ještě v první dvacetiminutovce, druhou trefou se zaskvěl Veselý. Domácím se povedlo snížit v závěru druhé třetiny, to však bylo ze strany Slovanu vše.

„Pro nás to bylo stejně jako pro domácí první přípravné utkání. Jsme od pondělí na ledě, tak jsem měl trošku obavy, co to s námi udělá, ale tak nějak jsme se s tím popasovali a zaslouženě jsme vyhráli. Domácí si vypracovali taky brankové příležitosti po našich chybách. Jsme rádi, že jsme si mohli po dlouhé době zahrát s týmem ze Chance ligy, hlavně kvůli sebevědomí našich svěřenců," popsal klání ze svého pohledu kouč Kolína Petr Martínek.

V dalším přípravném utkání by se měl Kolín představit za týden, ve čtvrtek 6. srpna bude soupeřem kozlí party Kadaň (18.00). Hraje se na půdě soupeře.

Slovan Ústí nad Labem - SC Kolín 1:3 (0:3, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 40. Čermák (Grim, Tot) – 2. Veselý (Blaha, Stehlík), 4. Stehlík (Jankovský), 13. Veselý (Blaha, Jankovský). Rozhodčí: Novák, Místecký – Janíček M., Janíček J.. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:2.

Ústí nad Labem: Haas (Hamalčík) – Havránek, Zich, Mareš, Benák, Slabý, Šešina – Bláha, Čermák, Grim, Eret, Matějček. Tlačil, Gottfried, Kordule, Tůma M., Janoušek, Tůma J., Tot.

Kolín: Sejpal (Martínek) – Husa, Muška, Bláha, Pýcha, Knesl, Kukla, Jelínek, Barták, Krejčík, Šafránek, Král, Jankovský, Veselý, Stehlík, Semirád, Štohanzl, Petržílka, Zumr, Martínek, Němec.