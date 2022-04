„Nepamatuju si, že bych někdy v minulosti sázel strom. Je to ale důležité, co si budeme povídat,“ prozradil slavný útočník, který všem přítomným ukázal, že mu manuální práce nejsou cizí. „Jsem zvyklý takhle pracovat z mládí. Do osmnácti let jsem žil na statku, takže tohle byla naše každodenní práce. Navíc jsme stavěli barák. V té době se základy musely dělat ručně,“ vysvětloval Jágr.

Ten se bez otálení chopil krumpáče a lopaty, vyhloubil potřebnou díru, pomohl zasadit vodící kůl a poté malou višeň zahrnul zeminou. „Dvacetiletí hráči jsou unavení po tréninku a já jdu ještě kopat díru. Ropu jsme ale nenašli. Všichni jsme mohli být za vodou,“ smál se hvězdný hokejista.

KANONÝR DENÍKU: Návrat, jemuž nikdo nevěřil. Kroutil je ale zpět a ve formě

„Uvidíme, jak se bude stromu dařit, jestli se vůbec uchytí,“ prohlásil už vážněji Jágr, který ke stromu přivázal i cedulku s vlastním podpisem. „Dá se říct, že jsme doma a sázeli jsme na vlastním. Je to kousek od Kladna,“ dodal majitel extraligových Rytířů, které čeká baráž proti vítězi Chance ligy. Do ní by měl zasáhnout i padesátiletý Jágr.

„Zatím jsem ve třetí lajně a jsem zdravý. To se ale může změnit ze dne na den,“ uvedl a nezapomněl vyzdvihnout soustředění, které jeho tým absolvoval ve slovenském Liptovském Mikuláši. „Pomohlo nám to, postarali se tam o nás skvěle. Měli jsme dva přípravné zápasy i spoustu tréninků. Měl jsem tam pocit, že vypadáme velmi dobře. Uvidíme, jak budeme vypadat teď,“ zamyslel se Jágr.

PODÍVEJTE SE: Jágr trénoval s dětmi a prozradil, jak je na tom před baráží

Ten se s ostatními dobrovolníky ochotně vyfotil, nabízené občerstvení v podobě špekáčků na ohni ale odmítl. „Po tréninku bych si dal radši něco jiného. Na Slovensku nám vařili dobře a zdravě. Dodržoval jsem to, že jsem jedl jen třikrát denně a cítil jsem se dobře. Nechci to teď před baráží zkazit. Je to opravdu hodně o jídle. Člověk musí něco obětovat, ale obětovat zrovna jídlo mi moc nesedí. To radši budu extra trénovat,“ smál se slavný hokejista.

Souboj o udržení extraligové příslušnosti už se ale Rytířům nezadržitelně blíží. V neděli sehrají s vítězem Chance ligy první souboj v Chomutově. Tam mají kladenští hokejisté azyl v průběhu rekonstrukce zimního stadionu.

„Stadion bude na novou sezonu hotový. Je jenom na nás, jakou soutěž na něm budeme hrát. Zvenku to vypadá velice dobře, jsem mile překvapený. Nečekal jsem, že to bude tak hezké,“ uzavřel Jágr.