Pohled do tabulky velí kozlům sebrat další body. Soupeři jsou určitě hratelní, i když jednoduché to v žádném případě nebude. V sobotu hostí svěřenci trenérů Petra Martínka a Jana Šťastného tým Havířova, v neděli pak Frýdek-Místek. Oba duely začnou v 17 hodin.

Kolín se usadil na třinácté pozici se ziskem pětatřiceti bodů. Havířov je se čtyřiadvaceti body předposlední. Za ním už je jenom Kadaň, která ze soutěže odstoupila. „Havířov naposledy prohrál s Benátkami, je jasné, že nás čeká hodně důležitý zápas. Kdybychom je porazili, zase bychom jim o něco utekli a oni by měli už dost velkou ztrátu,“ má jasno jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. Do utkání jdeme s jednoznačným cílem – porvat se o vítězství. Musíme udělat možné i nemožné, abychom to zvládli,“ přeje si Martínek. „Nebude to ale snadné, oni se budou rvát, vědí, že nemohou prohrát. Naší povinností je utkání zvládnout,“ ví kolínský kormidelník.

Psychická výhoda by mohla být po dvou povedených zápasech na straně kozlů.

ROZHODNĚTE: Kdo byl nejlepším podzimním střelcem Kolínska?

To nedělní protivník kolínských hokejistů je na tom o poznání lépe. Frýdku patří desátý flek a na svém kontě má o čtyři body více než kozlové. Tedy třicet devět. „O tomto soupeři platí to samé, co o Havířovu. I když Frýdek se trochu odpoutal. Kdyby se nám podařilo vyhrát v sobotu i v neděli, bylo by to obrovské plus. Musíme sbírat body, hlavně doma. Ale čekají nás dva nesmírně těžké zápasy,“ uvědomuje si kouč Martínek. „Jsem přesvědčený, že doma jsme silní a kluci udělají maximum, abychom byli úspěšní,“ dodal Petr Martínek.

Na ledě těchto výše zmíněných soupeřů Kolín vyhrál, navíc shodně 2:3. V Havířově po prodloužení, ve Frýdku po nájezdech. Kozlům by se nesmírně hodila i hlasitá podpora fanoušků. Přijďte na kolínský zimám a žeňte své barvy za vítězstvím…

Další utkání pak hraje Kolín v sobotu 11. prosince a opět to bude na jeho ledě. Hostit bude Benátky nad Jizerou. Start zápasu bude také v 17 hodin.