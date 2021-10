Oba týmy šly do krajského derby povzbuzené o venkovní výhry. Benátky uspěly za tři body ve Frýdku, Kolín ve víkendovém dvojboji na ledě Havířova i Frýdku za dva body. Kozlové tak měli na kontě dvanáct bodů, domácí hokejisté jen šest.

V úvodních deseti minutách měli největší šance hostující hokejisté. Jenže Poppelovi puk přeskočil ve výhodné pozici hokejku, poté Pavelka vychytal lapačkou pokus Jankovského. Jenže v patnácté minutě byli hosté nedůrazní za vlastní brankou a toho Benátky využily. Pabiška našel číhajícího Jiruše a jeho rychlá klička byla gólová. Hosté byli opařeni a zbytek třetiny patřil domácím.

Aktivnější byly ve druhé periodě Benátky, které předváděly asi nejlepší výkon v sezoně na svém ledě. Avšak i Kolín měl několik výborných příležitostí ke vstřelení gólu. Zasloužené druhé branky se domácí dočkali v polovině utkání. Klapka vyjel z rohu kluziště až před Kiviaha a poslal mu puk mezi betony do sítě. Snížit mohl Dvořák. Ve vyložené pozici ale minul odkrytou branku.

Střelci obou benáteckých gólů byli při chuti i v poslední třetině. Jiruš ale našel jen připravenou lapačku Kiviaha, Klapkovou nabídnou pohrdl Čederle. Kolínských šancí bylo v závěrečné periodě jako pověstného šafránu.

A když se kozlové mohli nadechnout k závěrečnému náporu, dostal dvě minuty za podražení Jankovský a bylo skoro po naději. Úplně po ni bylo v následné přesilovce, kdy uháněli čtyři domácí borci na jednoho kolínského a svoji příležitost dotáhli díky gólu Klapky. Kolín se pokusil ještě o hru bez brankáře, jeho snaha byla marná. Velmi důležité tři body tak urvaly Benátky a gólman Pavelka udržel čisté konto.

„Pro nás to jsou hodně důležité tři body,“ ulevil si trenér Benátek Valdemar Jiruš. „Do utkání jsme vstoupili nešťastně, nabídli jsme soupeři přesilovku a ten se dostal do pohody. My jsme ji ale ubránili a pak jsme se začali osmělovat směrem dopředu. Měli jsme soustu šancí, které jsme neproměnili,“ vyprávěl benátecký kormidelník.

Pak ale jeho tým přece jen udeřil. „Dostali jsme se do vedení a pak jsme perfektně bránili. Odehráli jsme zápas výborně defenzivně, což bylo podpořené výkonem gólmana Pavelky. Díky trpělivému a organizovanému výkonu jsme si došli pro vítězství,“ radoval se Jiruš.

Ten ocenil sílu kolektivu, jednotlivce nevyzdvihoval. „Byl to kolektivní výkon. Ale brankáč Pavelka vychytal nulu,“ dodal trenér vítězného mužstva.

Kolín nenavázal výkonem ani výsledkem na dvě víkendová střetnutí, kde bral čtyři body. „To je fakt. Jestli přišlo uspokojení, nevím. Ani domácí nehráli extra hokej, na nás ale stačilo bruslení a bojovnost. My jsme si mysleli, že to půjde ve stoje. Benátky chtěly více vyhrát. A co jsme si vypracovali, to jsme nedali nebo to počapal gólman,“ vyprávěl po derby jeden z kolínských trenérů Petr Martínek.

Benátky byly rozhodně dravější, byla na nich vidět velká chuť a velké odhodlání. „Domácí měli elán a nadšení a na nás to stačilo. Vyhráli zaslouženě,“ byl rozladěný kouč kozlů. „My jsme si bodovat nezasloužili, nepodali jsme dobrý výkon. Nedali jsme ani branku, takže jsme nemohli vyhrát. Chybělo nám nasazení, bojovnost i důraz,“ nehledal výmluvy Petr Martínek.

Benátky – Kolín 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 15. Jiruš (Pabiška, Čederle), 30. Klapka, 57. Klapka (Jiruš). Rozhodčí: Wagner, Zavřel - Hnát, Horažďovský. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 240.

HC Benátky nad Jizerou: Pavelka – Kolmann, Šedivý, Kunst, Aubrecht, Štibingr, Žůrek, Bukač – Rychlovský, Dušek, Špaček – Pabiška, Čederle, Jiruš – Klapka, Šír, Dlouhý – Čermák, Jansa, Wiencek.

SC Kolín: Kiviaho – Piegl, Čáp, Šalda, Kukla, Jank, Čížek, Kachyňa - Krejčík, Sklenář, Veselý – Jankovský, Šafránek, Král – Zumr, Štohanzl, Svoboda – Dvořák, Matějček, Poppel.