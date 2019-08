Na třech zimních stadionech mohou během letní přestávky fanoušci krajského hokeje sledovat dvanáct parádních zápasů. V Kutné Hoře, Kolíně a Poděbradech se bude hrát Derby turnaj KLM za účasti čtyř týmů sousedících blízko sebe.

Duel mezi Kutnou Horou a Žabonosy rozhodlo až prodloužení | Foto: Deník / Procházka Adam

Turnaj se zúčastní kutnohorští Sršni, béčko kolínských Kozlů, HC Žabonosy a také HC Poděbrady. Zápasy se budou hrát dle rozpisu níže od 15. srpna do 11. září. Každý s každým si zahraje dvakrát, doma i venku. Vše dle pravidel krajské ligy. Pokud by zápas skončil po 60 minutách nerozhodně, následuje pětiminutové prodloužení tři na tři a pak případně pět nájezdů až do rozhodnutí.