Benátky se loni pohybovaly v tabulce Chance ligy kolem Kolína a Kozlové s nimi měli vyrovnané výsledky, dokázali je i porazit. Jak v přípravě, tak mistrovsky.

V sobotu přijede do Kolína soupeř zahraniční, a to rakouský Graz 99ers. Rakouský tým hraje nejvyšší domácí soutěž a loni skončil osmý. Rakušané na led vyjeli minulý týden a nyní je čeká zájezd do Čech, kde se kromě Kolína střetnou také s extraligovým Hradcem Králové. První domácí přípravné utkání pak odehrají 20. srpna. Sobotní zápas začne na kolínském ledě v 15 hodin.