/VIDEO, FOTOGALERIE/ Každá série jednou končí. A v zápase hokejové Chance ligy skončily rovnou dvě. Ta Kolínská trvala tři zápasy, které Kozlové vyhráli. Ta Vsetínská měla opačný charakter, Valaši prohráli čtyři zápasy v řadě. Jenže v Kolíně byli úspěšní a to hlavně díky prostřední části, ve které třikrát skórovali a sebrali domácím vítr z plachet. Kolín pak sice snížil, ale drama se nekonalo a hosté dokráčeli pohodlně ke třem bodům. Na utkání bylo zvědavo patnáct stovek diváků.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Vsetín (1:5) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Kolín – Vsetín 1:5

Oba týmy se snažily v první části skórovat jako první, nepovedlo se to ale jednomu z nich. Diváci na stadionu čekali na úvodní gól marně.

Branky začaly padat až ve druhé dvacetiminutovce. A ke smutku domácích pouze do jejich brány. Na začátku druhé periody si hosté vytvořili tlak, který celkem rychle zúročili. Před Soukupem napřáhl Hořanský a rozradostnil příznivce hostujícího celku. Pak měli šance i domácí, ale soupeřovu bránu dobývali marně. A v polovině střetnutí udeřil Vsetín podruhé. Rychlý přechod do třetiny využil přesnou ranou Klhůfek. Ke konci třetiny Kolín ustál oslabení, jenže před druhou sirénou ještě jednou inkasoval. Hosté si pěkně podali puk a před brankou se nemýlil Bláha. Kozlové tak měli ve druhé přestávce o čem přemýšlet.

Do třetí třetiny nastoupil do kolínské klece Tichý. A Kolín také skóroval. V oslabení se trefil Chalupa a bylo zaděláno na drama. Jenže to se nekonalo. V čase 51:59 Vsetín využil přesilovou hru a kolínský gólman poprvé kapituloval, když se mezi střelce zapsal Hořanský. A na konci se situace opakovala, když domácí hráli oslabení o dva muže. Výhru hostujícího mužstva pečetil Staněk.

„Gratulujeme soupeři k jednoznačnému vítězství. Samozřejmě pro nás je porážka krutá, ale my jsme si vlastně utkání prohráli v první třetině. Nevyužili jsme přesilovky, které nám soupeř nabídl, i když vznikly naší aktivitou. Hráli jsme dobře, ale bohužel ani pět na tři se nám nepodařilo využít,“ litoval po utkání jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Ve druhé třetině soupeř převzal otěže a utekl nám do tříbrankového náskoku. Ve třetí třetině už si to soupeř zkušeně pohlídal a ještě přidal další branky. Mrzí nás to. Byla skvělá atmosféra a i diváci byli úžasní. Bohužel to nebyl náš den a musíme zvednout hlavy do příštího zápasu,“ přidal Martínek.

„Budu hodnotit to, že vlastně my jsme přijeli určitě na soupeře, kterému se teď dařilo a my jsme potřebovali zlomit sérii čtyř prohraných zápasů. Kluci to výborně odpracovali a až na ty čtyři oslabení, která jsme v první třetině hráli, tak si myslím, že to spíš ublížilo Kolínu. My jsme to udrželi a myslím si, že od té doby jsme byli lepším týmem a tu výhru jsme si zasloužili,“ uvedl hostující hráč Luboš Rob .

Další zápas hraje Kolín ve středu, to se od 18 hodin představí na ledě pražské Slavie.

Branky a nahrávky: 47. Chalupa – 23. Hořanský (Bláha, Kern), 30. Klhůfek (Rob), 40. Bláha (Hořanský), 60. Staněk (Rob, Klhůfek). Třetiny: 0:0, 0:3, 1:2.

SC Marimex Kolín: Soukup (41. Tichý) – Hampl, Gaspar, Piegl, Němec, J. Šedivý, Kolmann, Naar – Vrhel, Koukal, Chalupa – Pajer, Skořepa, Král – Síla, Morong, Ouřada – Moravec, Gajda.

VHK ROBE Vsetín: Žukov – Smetana, Jenáček, Hryciow, Staněk, Kojo, Larsen, Ondračka – Jonák, Klhůfek, Rob – Holec, Dědek, Půček – Hořanský, Kern, Bláha – Šuhaj, Kratochvil, Hrňa.