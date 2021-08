Ještě před tím ale potrénovaly právě na domácím ledě. Na něm se s nimi sklouzla i další ženská kolínská naděje čtrnáctiletá Adéla Fromová.

Kdy na něm stály naposledy společně? Po chvilce pátrání v paměti vlastně zjistily, že to byla jejich premiéra. Věkově se totiž společně na ledě v chlapeckých týmech nepotkávaly, a i když se domů vrací každý rok alespoň na pár dní, tak na kolínský led vyjíždí vždy každá v jinou dobu.

,,Kolín mi vždy vyhoví, když jsem tu, a mohu na led prakticky kdykoliv, s jakýmkoliv týmem,“ vzpomínala Kateřina Mrázová, která v Kolíně letos chodí na led už týden s týmem juniorky. Alena Mills se přidala s tím, že je vděčná, že je možnost led využít při dnech, které tráví v České republice.

Tentokrát se na ledě v Kolíně sešly hokejistky společně pár dní před odjezdem na repre sraz před odletem do Kanady. České hráčky mají týmový sraz v pondělí 2. srpna v Liberci a po několika dnech tréninku je čeká odlet do Calgary. Tam v pátek 20. srpna zahájí šampionát proti Dánsku.

Cíl mají jasný. Chtějí projít ze své skupiny B do play off a v něm dojít co nejdál. Ve své skupině změří síly s Německem, Japonskem, Dánskem a Maďarskem. Pokud by se probojovaly do vyřazovacích bojů, narazí na někoho ze skupiny A, která čítá pět týmů - USA, Finsko, Kanada, Rusko a Švýcarsko.

,,Očekávání máme nejvyšší. Nejedeme tam jako v jiných předchozích letech s tím, že hlavně nesmíme sestoupit, očekávání se změnila. Jedeme pro medaili. Uděláme pro to vše. Zápasy nebudou lehké, nesmíme nic podcenit, protože každý zápas může být rozhodující. Ale myslím si, že jsme favorit ve skupině,“ nebála se říct osmadvacetiletá Mrázová.

Přidala se i kapitánka týmu Alena Mills. ,,Tím se nám vlastně i letos naskýtá šance postoupit do skupiny A. Věřím, že máme tým na to, abychom vyhrály čtvrtfinále a postoupily do semifinále. Kdyby se to ale nepovedlo, mohla by i účast ve čtvrtfinále znamenat postup do skupiny A.“

Po mistrovství světa je na podzim čeká také kvalifikace na olympiádu.

,,Hodně věřím, že postoupíme. Víc než kdykoliv jindy. Už poslední dvě kvalifikace jsme věřili, ale zároveň doufali. Letos věříme. Příprava jde správným směrem celý rok,“ popsala Mills.

,,Nic jiného než postup na olympiádu neberu. Tým na to máme. Samozřejmě budou hrát roli nervy, ale tým máme letos opravdu zkušený. Už se na to těším, ale první priorita je mistrovství světa,“ doplnila Mrázová.