Litoměřice – Kolín 4:8

Kozlové šli do zápasu po delší pauze, kdy jen trénovali. I kvůli tomu, že stále nemají vlastní led kvůli poruše na chlazení. Litoměřicím se v přípravě nedaří, jen jednou vyhráli a šestkrát odešly poražené.

Hostům úvod zápasu vůbec nevyšel. Litoměřice nastřelily tyč, Kozlové ale nebrali varování vážně. A přišel trest v podobě dvou gólů. Pak Kolín snížil a po dvou třetinách byl stav vyrovnaný. Hostům se povedla náramně poslední třetina, v níž čtyřikrát skórovali a domácím už nedovolil dát gól.

„Výsledek i celkové hodnocení zápasu je pozitivní,“ radoval se jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „V prvních deseti minutách jsme hráli hrozně a měli jsme štěstí, že domácí dali jen dvě branky. Postupem času jsme se oklepali a do konce první části jsme snížili. Tím jsme se dostali do zápasu. O první přestávce jsme k týmu promluvili, pak už mužstvo zaslouží pochvalu, hráli jsme organizovaně,“ těšilo kouče Kolína. „Osm gólů je povzbuzením pro kluky do další práce a také si zvedli sebevědomí. Pořád je to ale jen příprava,“ uvedl Martínek.

O osm branek se podělilo hned sedm hráčů, jen Gajda se trefil dvakrát. „Že dalo gól více hráčů, to je skvělé. Kdybychom to mělo založené na jednom hráči, tak je to problém. Tým má dobrý charakter, z toho můžeme těžit,“ přidal Petr Martínek.

Poslední přípravné utkání čeká Kozly ve čtvrtek 5. září od 17 hodin proti rezervě Pardubic. Zápas se odehraje na zimním stadionu v Kutné Hoře.

Branky a nahrávky: 4. Kuťák (Bernovský), 14. Kordule (Bernovský, Sihvonen), 24. Kordule (Volevecký), 29. Bernovský (Bukač, Kordule) – 17. Hujer (Kolmann), 21. Lang (Dlouhý, Skořepa), 27. Krutil (Všetečka, Kloz), 34. Kolmann (Gardoň, Malínek), 48. Gajda (Kloz, Skořepa), 50. Gardoň, 53. Skořepa (Všetečka), 60. Gajda. Třetiny: 2:1, 2:3, 0:4.

SC Marimex Kolín: Málek – Kolmann, Sýkora, Křepelka, Hampl, Krutil, Husa, Tůma – Lang, Skořepa, Dlouhý – Ouřada, Kloz, Všetečka – Síla, Hujer, Pokorný – Gajda, Malínek, Gardoň.