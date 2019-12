Hokejové Kladno hlásí posilu do útoku, kde ho trápí řada absencí. Angažovalo proti slovenského forvarda Marka Hovorku, který před krátkým časem skončil kvůli rozepřím s týmem a trenérem v Pardubicích. V Kladně už velký cestovatel Hovorka působil a docela úspěšně. Poprvé nastoupí ve středu v Třinci.

Bojovník Marek Hovorka // HC Rytíři Kladno - Vítkovice 3:4 sn, O2 ELH 2011/12, hráno 29.1.2012 | Foto: Foto: Bohumil Kučera

Za Rytíře nastupoval už ve třech sezonách od roku 2011 do 2012. Nejprve tu dokončil ročník 2010/11, následně odehrál velmi úspěšně celý ročník 2011/12 a pak zahájil i ročník nový. Tehdy měl ale při výluce v NHL nízký icetime a odešel do Sparty. „Ten ročník ovlivnila výluka v NHL, kdy spousta z nás měla menší icetime. Já chtěl být tehdy více vytížený a řešil jsem to s Jardou tenkrát stejně tak, jako teď, když jsem se vrátil. Fanouškům tehdy nevadilo, že jsem odešel z Kladna, ale to, že jsem šel do Sparty, což jim nezazlívám. Teď nicméně věřím, že mi budou zase fandit,“ řekl na klubovém serveru Hovorka.