Sparta Praha, Bílí Tygři Liberec, HC Dukla Jihlava, SC Kolín, HC Davos, Eisbären Berlín, New Jersey Devils, Vegas Golden Knights nebo Los Angeles Kings. Co spojuje tyto kluby? Jejich gólmani mají možnost využívat novinku Sense arény, virtuální trénink pro gólmany. Martin Sejpal a Ondřej Martínek tak během nucené pauzy nasadí brýle nebo virtuální helmu, uchopí senzory pro brankářské rukavice a trénují.

"Je to úplně stejné, jen na suchu. Jsou tam různé herní situace, které si gólman musí dostat do hlavy, aby je pak dělal i na ledě, což je super,“ řekl brankář kolínských Kozlů Martin Sejpal.

On i jeho kolega Ondřej Martínek mají k dispozici několik desítek interaktivních cvičení na rozvoj čtení čepele při střele, sledování hry nebo sledování puku. Trénují tak třeba rychlost reakce, zákroky při clonění před bránou nebo vykrývání úhlů.

"U každého cvičení se dá ještě nastavit rychlost a mnoho dalších parametrů, takže trénink může být opravdu různorodý. Člověk trénuje primárně hlavu a návyk na herní situace. Všechny z virtuálního tréninku se dají porovnat s těmi na ledě,“ doplnil druhý kolínský gólman Ondřej Martínek.

Měřitelné výsledky se automaticky ukládají pod brankářův profil a slouží jako okamžitá zpětná vazba provedeného cvičení. A zároveň mají gólmani možnost se porovnat s dalšími gólmany registrovanými v Sense aréně, takže třeba brankářem Phillipem Grubauerem z Colorada nebo MacKenzie Blackwoodem z New Jersey Devils.

V Kolíně toto vše bude sloužit nejen pro gólmany áčka, ale i pro další brankáře při jejich speciálních brankářských trénincích. Ti už se tak mohou těšit, až se po nucené pauze vrátí do útrob zimního stadionu, nejen na led, ale i do virtuálního brankářského světa.

"Sense aréna bude k dispozici i mladým gólmanům v Kolíně. Za mě je to super věc. Klukům to zpestří tréninkový proces a v podstatě hrou si budou zažívat do hlavy důležité dovednosti,“ zdůraznil Martínek také coby kolínský trenér gólmanů.