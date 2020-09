Na nohou a plni očekávání. Už v sobotu 12. září, se hokejisté Kolína představí v úvodním kole Chance ligy, když nastoupí na horkém ledě favorizovaného Kladna. Premiéra před vlastními fanoušky pak na kozlí partu čeká příští středu 16. září od 18:00 hodin proti Vsetínu (původně proti Frýdku-Místku, jehož tým je ale v karanténě). A vy můžete být díky Deníku u toho! A pak i po celou sezonu!

Deník totiž nabízí svým věrným čtenářům permanentní vstupenky na domácí zápasy Kozlů a to na celou sezonu včetně případné nadstavby nebo play off. A co pro zisk jedné permanentní vstupenky v hodnotě 2 500 korun udělat? Sledujte náš web kolinsky.denik.cz tento pátek 11. září přesně v 10:00 hodin, kdy odstartujeme šanci na zisk permanentek.