Kolín – Třebíč 5:4

Zápas plný obratů nabídl celkem devět gólů. O jeden byli nakonec šťastnější domácí hokejisté. Dva góly Kozlů dali Šafránek a Veselý, jeden přidal Jankovský.

Úvod zápasu patřil hostujícímu mužstvu, které se dostalo zásluhou Krliše do vedení už v páté minutě. Pak hráli domácí hokejisté první přesilovou hru a tu proměnili. Po přihrávkách Čápa a Krále se trefil kapitán Šafránek.

Nástup do druhé části hry vyšel o poznání lépe Kozlům. Veselý s Dvořákem si po řadě přihrávek pohráli s hostující obranou a Veselý puk doklepl do brány. Velký aplaus sklidil o několik chvil později domácí obránce Kukla, který se obětavě vrhl do střely a zachránil tak Kolín od vyrovnání. Jenže uběhlo jen pár vteřin a hosté se srovnání stavu přece jen dočkali. A aby toho nebylo málo, za dvě a půl minuty se opět ujali vedení. Než ale zazněla druhá siréna, bylo opět dorovnáno. První útočná formace předvedla pěknou akci a puk dorazil za záda třebíčského gólmana podruhé v zápase Šafránek.

Kozlové tak měli naději na další obrat v zápase a toho se také dočkali po brance Veselého, který byl ve správný čas na správném místě. Skvělý kousek se povedl kolínským hokejistům ve 47. minutě. V oslabení obral o puk soupeře Král, přihrál jej na hůl Jankovského a ten už si věděl rady. Kozlové tak byli v trháku. A to bylo rozhodující. Hosté se už jen zmohli na korekci výsledku.

„Hrálo se zajímavé a hodně vyrovnané utkání se šťastným koncem pro nás,“ radoval se po vítězství jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Chtěli jsme urvat vítězství kvůli sobě i kvůli divákům, protože příprava jde do finále a my jsme si potřebovali zvednout sebevědomí. Spokojeni jsme s výkonem, i když jsme nebyli kompletní, snad se hráči dají brzy do pořádku. Prostě jsme si řekli, že musíme vyhrát a přistoupili jsme k tomu jako k mistráku,“ uvedl Martínek.

Pět porážek za sebou zamává s každým týmem. I proto bylo důležité zápas zvládnout. „Je to tak. Některé zápasy jsme hráli dobře, ale přesto jsme je nevyhráli. Pro hlavu hráčů to bylo potřeba. Tentokrát dobrý výkon přinesl i dobrý výsledek. Radost byla vidět i na hráčích v kabině. Snad to tak půjde dál,“ přeje si kouč Kozlů.

Nyní je před kolínským týmem poslední, desátý přípravný zápas. Generálka. Kozlové se postaví Jihlavě. „Je to asi nejtěžší možný soupeř pro generálku. Je to hlavní favorit Chance ligy. A pak už půjdeme do války,“ dodal Petr Martínek.

Branky a nahrávky: 13. Šafránek (Čáp, Král), 22. Veselý (Dvořák), 38. Šafránek (Jankovský, Král), 45. Veselý (Šafránek, Jankovský), 47. Jankovský (Král) – 5. Krliš (Forman), 30. Krliš (Martin Šťovíček), 32. Nedvídek, 54. Střondala (Nedvídek, Krliš) Třetiny: 1:1, 2:2, 2:1.

SC Kolín: Sejpal - Piegl, Čáp, Šalda, Kukla, Čížek, Váchal – Jankovský, Šafránek, Král – Dvořák, Štohanzl, Veselý – Svoboda, Morong, Poppel – Klodner, Zumr, Petržilka.

SK Horácká Slavia Třebíč: Jekel – Forman, Hunkes, Mlčák, Poizl, Zukal, Tureček, Chalupa, Krliš, Psota, Bittner, Nedvídek, Šťovíček, Vodný, Michálek, Ferda, Křehlík, Meluzín, Vedral, Michalčuk.