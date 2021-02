Do utkání vstoupili parádně domácí. Dali první branku, trefil se Šafránek po ukázkové akci celé první formace. Kolínský kapitán tak ukázal, že na Slavii platí. Na jejím ledě nastřílel dokonce hattrick. „Zápas se pro nás vyvíjel dobře, celkem brzy jsme vedli. Ale pak jsme soupeři darovali tři branky, oni už si zápas podrželi a měli ho ve své režii. Nezvládli jsme to psychicky a pak se nám i rozpadla sestava. Slavia vyhrála zaslouženě, byla důraznější a aktivnější. Právě důraz a nasazení rozhodly,“ ohlédl se Martínek za středeční porážkou s pražskou Slavií.

Jestliže kolínský trenér mluvil o tom, že se mu rozpadla sestava, narážel na fakt, že kapitán Šafránek odehrál necelou první třetinu a pak dostal trest do konce utkání za napadení. To bylo výrazné oslabení domácí ofenzivy. „Je to tak. V té době jsme prohrávali o dvě branky. On je ten hráč, který umí dávat góly. A to nám pak chybělo,“ uvedl kouč Kolína na adresu kanonýra a nejlepšího střelce mužstva.

Zápas byl dost vypjatý, na obou stranách bylo hodně vyloučených. Hráči na obou stranách působili dost podrážděně. „Je jasné, že každý chtěl Slavii porazit a utkání bylo více vyhrocené než jiné zápasy. My jsme to nezvládli, nechali jsme se často vylučovat. Musím se podívat na zákroky, za které jsme byli vylučováni,“ řekl Martínek.

Malou náplastí bylo pro Kozly vítězství jedna nula v poslední třetině. A to i přesto, že s porážkou už nic nedokázali udělat. „Za to kluci zaslouží pochvalu, i ve třetí třetině bojovali a chtěli s výsledkem něco udělat. To je pozitivní. Ale na body to nestačilo,“ utrousil domácí lodivod.

Kde tedy hledat hlavní příčiny středeční porážky? „Slavia přijela za každou cenu vyhrát. A my jsme se nepřizpůsobili jejich důrazu. Hosté byli agresivní a vyhrávali osobní souboje. Hodně se tlačili do branky, v tom se zápas zlomil. Tomuto trendu jsme se vyrovnali až v poslední třetině. To byl hlavní kámen úrazu,“ dodal Petr Martínek.

Kolín tak zůstal čtrnáctý s pětatřiceti body, na dvanácté místo zaručující předkolo play off nyní ztrácí čtyři body. V sobotu jednou Kozlové na sever Čech, kde se představí od 18 hodin na ledě Sokolova. Ten má jednačtyřicet bodů a je jedenáctý.