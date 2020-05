"Honza je nejen skvělý hráč, ale i skvělý člověk. Takového hráče chce mít v týmu každý trenér. Já mám to štěstí a jsem za to moc rád,“ řekl na adresu brzy čtyřiatřicetiletého forwarda trenér Kolína Petr Martínek.

Stehlík patřil dlouhodobě k nejlepším střelcům druhé ligy. Za svou kariéru ve třetí nejvyšší soutěži nastřílel více než 230 gólů. Přidal k tomu více než 200 asistencí. Než Stehlík přišel do Kolína, hrál sedm let v Nymburce, ale okusil i první ligu. Z druholigového Klášterce pendloval sedm let do prvoligové Kadaně či Chomutova. V druhé nejvyšší soutěži nastoupil k necelým 150 utkáním, ve kterých posbíral 41 bodů. Loni v Kolíně připsal za 41 utkání 63 bodů (26+37).

"Těžké rozhodovaní to nebylo. Jsem rád, že v Kolíně budu pokračovat. Máme zde skvělé fanoušky, perfektní zázemí a všichni lidé v klubu jsou zapálení do hokeje, a i já toho chci byt součásti. Trošku mě mrzí, že Pepík (Josef Malý pozn. red.) skončil, protože to vypadá to, že budu nejstarší,“ odpověděl Jan Stehlík na dotaz redakce.