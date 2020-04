U Kozlů nic nového. Všichni trenéři zůstávají

Trenérské obsazení u všech kategorií hokejistů Kolína zůstává stejné jako v loňské sezoně. „Není důvod zasahovat do něčeho, co funguje,“ vysvětlil prezident Kolína Luboš From. „Z hlediska vedení klubu je s prací trenérů spokojenost,“ doplnil.

Trenér hokejistů Kolína Petr Martínek. | Foto: Jan Kobzáň