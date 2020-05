"Jsem moc rád, že to dopadlo takhle dobře, moc se na to těším. Určitě se sluší poděkovat městu a všem sponzorům, kteří se na tom podíleli. Bude to určitě těžká sezona, ale věřím, že to dobře dopadne,“ svěřil první dojmy útočník Václav Jankovský, který už sbíral prvoligové zkušenosti ve Slavii a Porubě.

Jeho nadšení sdílí i kolega z lajny David Šafránek, který stejně jako Jankovský již první ligu za pražskou Slavii hrál. "Jsem rád, že to dopadlo takhle a že se vedení klubu, město a sponzoři k tomu takto postavili. Jak to všechno bude, to se bude ještě ladit až do začátku sezony. Těším se, je to pro nás pro všechny velká výzva,“ je si vědom loni nejlepší střelec druhé ligy Šafránek.

"Doufám, že se to bude dát skloubit s prací,“ doplnil. On i většina jeho spoluhráčů totiž budou hrát v roli poloprofesionálů a vedle hokeje budou chodit i do práce. V zaměstnání to už má vyřízené kolínská brankářská jednička Martin Sejpal.

"S mojí prací to půjde dohromady, už jsem to řešil. Neměl by být problém,“ zdůraznil, že ho nebude nic limitovat. "Je to skvělý pocit, těším se moc. Myslím si, že si zasloužíme hrát Chance ligu, protože jsme celý rok makali. A i roky předtím. Máme výborné mužstvo, trenéry, vedení. Je to proste pecka. Chtěl bych poděkovat fanouškům, vedení, sponzorům a městu. Bez nich bychom se tam nedostali,“ vyjádřil své pocity a vzkázal díky všem, kteří v posledním měsíci vyjednávali a řešili.

Kdo se do první ligy nepodívá, to je obránce Jan Hanzl. Ten svůj pracovní život s první hokejovou ligou skloubit nedokáže. "Je to určitě jak pro město, tak pro klub a diváky velká věc a vedení udělalo velký kus práce a za to jim patří velký dík. Na druhé straně to bude strašně složité, protože je to profesionální soutěž a bude to něco jiného než druhá liga. Každopádně mě osobně se to už týkat nebude, jelikož si nedokážu představit skloubit mojí práci s hraním 1. ligy. Obě věci bych dělal na padesát procent, a to nechci. Klukům budu držet palce a budu se chodit koukat, když mi to čas dovolí. Rád bych v klubu nějakým způsobem dál fungoval, ale jako hráč už to nebude,“ nastínil Hanzl, že by rád v klubu pomáhal na pozici trenéra.