Slavia šla do utkání po sérii čtyř porážek. V poslední době se jí vůbec nedařilo. Naopak Kolín byl před reprezentační pauzou úspěšný, zvítězil 5:3 na ledě předposlední Kadaně. Oba středeční soky od sebe dělilo jen pět bodů v tabulce.

A byl to opět kolínský kapitán, kdo načal zápasové skóre. Král přihrál zadovkou Jankovskému, ten našel volného Šafránka a kanonýr jeho formátu se v takových chvílích mýlí jen málokdy. První formace opět potvrdila, že má formu. Góly se od ní čekají a akce byla skvostná.

Kozlové byli o krok vpředu. Jenže po dobrém odrazu Kozlů si vzali slovo také hosté. Odpověděli více než rázně. Domácí Muška dostal dvě minuty za podražení a Slavia svoji první přesilovku využila. Mezi střelce se zapsal Vampola. Vyrovnaný stav netrval ani minutu a do vedení šli hosté. O slávistické těsný náskok se postaral Šmerha, který dostal hodně volného prostoru.

Možnost přesilové hry dostali také Kozlové. Mohli vyrovnat, ale také mohli inkasovat. Dělovka Blahy jen rozduněla Michajlovovy betony, na druhé straně Sejpal rozparádil svoji lapačku při pokusu slávistického borce. Skóre se opět měnilo v patnácté minutě a byli to opět hosté, kteří se trefili do černého. Kafka na několikátý pokus došťouchal puk za domácího brankáře.

Že kolínský kapitán už další branku nepřidá, bylo jasné před koncem první třetiny, kdy dostal trest do konce utkání za napadení. Výrazné oslabení ofenzivy Kolína.

Domácím se výrazně přitížilo v prostřední třetině. Šafránkovo vyloučení dokázala Slavia potrestat po necelé minutě a půl, Sejpala překonal Buchta. Stejný hráč přidal ve hře čtyř proti čtyřem pátý zásah hostujícího celku. Ještě předtím měl Kolín možnost přesilové hry pět na tři trvající minutu a půl, ale bez brankového efektu. Slávistický Buchta se pokoušel o hattrick, ale neuspěl. Obrana Kozlů byla hodně prostupná.

4, 2, 1. Gólový příděl měl v zápase sestupnou tendenci. V poslední dvacetiminutovce totiž padla už jediná branka. Tu dali sice domácí, ale o vítězství pražského celku už nebylo pochyb. Mezi střelce se zapsal obránce Muška po výzvě od Pýchy.

Kozlové si tak porážkou v hodně bojovném a na vyloučení bohatém utkání (7:12) hodně zkomplikovali cestu do předkola play off, v dalším zápase jedou v sobotu do Sokolova.

KOLÍN - SLAVIA 2:5

Branky a nahrávky: 4. Šafránek (Jankovský, Z. Král), 48. Muška (Pýcha, J. Veselý) – 8. Vampola (Poletín, Kuťák), 9. Šmerha (Vlček), 15. Kafka (Vampola, J. Novák), 22. Buchta (Kafka), 31. Buchta (Vlček). Třetiny: 1:3, 0:2, 1:0.



SC Kolín: Sejpal – Husa, Kukla, Blaha, Pýcha, Zdeněk, Muška, Barták – Jankovský, Šafránek, Z. Král – L. Krejčík, J. Veselý, Petržilka – Zumr, Semirád, Síla – Kozák, Štohanzl, Mašín.



HC Slavia Praha: Michajlov – Barák, Sedlák, Jeřábek, Buchta, D. Krejčí, J. Novák, Veber – Kafka, Vampola, Kuťák - M. Ondráček, Poletín, Kružík - Pšenička, Vlček, Šmerha - Všetečka, Šteiner, Jaroslav Brož.