Utkání mělo obrovský náboj. Na ledě i v hledišti. Na obou stranách kluziště bylo patrné, že nikdo nechce udělat chybu. A když už nějaká přišla, zasáhli bravurně gólmani. Prvních dvacet minut gól nepadl, nejblíže byli asi hosté, když ujížděli dva na jednoho, ale Soukup střelu Hejcmana kryl. Oslabený Kolín bojoval, nechtěl svoji kůži prodat lacino.

Berani bušili do domácích zadních vrat co to šlo ve druhé periodě. Kolín odolával s vypětím všech sil, několik parádních zákroků si připsal brankář Soukup. Tutovek měl více rozhodně Zlín, byl hodně aktivní, ale třeba kolínský Matějček nastřelil břevno. Jak vytěžit z minima maximum ukázali Kozlové ve 35. minutě, kdy podnikli rychlý výpad, na jehož konci byl Šedivý. Jeho dorážka po střele Sklenáře měla gólový punc. S kolínský stadion pořádně ožil. Další branka ve druhé třetině napadla a domácí měli těsný náskok v kapse. Pro hosty to byl šok, byli určitě lepším týmem.

Velimi proti Nymburku nestačilo ani dvoubrankové vedení

A to potvrdili v závěrečné třetině. Obranou Kozlů se projel Kindl a jeho střela nad beton bezmocného Soukupa ve 45. vteřině znamenala vyrovnání. Centr první zlínské lajny jako odšpuntoval radost Zlína a prostřelil kolínského gólmana. Vítězné gól hostujícího týmu dal Gago ve 48. minutě a bylo to v přesilové hře. Jeho rána z voleje byla prostě nechytatelná. Zlín byl ve vedení, a to naprosto zaslouženě. Neuběhly ani tři minuty a naděje Kozlů klesly na minimum. Soukup nejprve zastavil zlínskou příležitost, jenže obránci nedokázali odklidit puk do bezpečí a Kindl jej došťouchal do sítě. Dvoubrankový polštář Beranům stačil. Kolín se sice snažil, další gól už ale nepřidal. Skončila tak jeho série sedmi utkání, kdy bodovali. Diváci ale viděli opět parádní hokej.

„Po zápase jsme smutní, v sestavě, ve které jsme byli, jsme předvedli velmi dobrý výkon plný bojovnosti. Měli jsme na to, abychom udělali nějaké body,“ zamyslel se na pozápasové tiskovce jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „V závěru jsme už ale bohužel trochu nestíhali, soupeř pak dal góly a nakonec vyhrál. Musím všem hráčům poděkovat za heroický výkon. Od první do poslední minuty, od gólmana do posledního hráče. Včetně Tomáše Hory, kterého jsme si vytáhli z juniorky. Mrzí nás, že nemáme ani bod. Soupeř byl v plné sestavě, a tak bral tři body,“ přidal hodnocení Martínek.

„Byl to strašně těžký zápas. Myslím si, že to bylo vyrovnané, v prvních dvou třetinách byly šance na obou stranách. V době, kdy jsme získávali ještě větší herní převahu, jsme nevyužili možnosti prakticky do prázdné brány. Pak jsme dostali zbytečný gól, což nás trochu srazilo, domácím to naopak pomohlo,“ uvedl Miloš Říha, trenér týmu Berani Zlín. „Ve třetí třetině jsme to ale zaslouženě otočili, myslím si, že i celkově v zápase jsme byli hokejovějším týmem. Ve třetí třetině se to projevilo. Závěr jsme se snažili pohlídat tak, aby byl bez nějakých větších starostí, což se povedlo. Klukům musím za zápas poděkovat, parádní tři body,“ jásal kouč hostujícího týmu.

V dalším kole jede Kolín ve středu na led Prostějova, zápas začne v 18 hodin.

Branky a nahrávky: 35. Šedivý (Sklenář, Aubrecht) – 41. Kindl (Husa), 49. Gago (Kindl, Sedlák), 51. Kindl. Třetiny: 0:0, 1:0, 0:3.

SC Marimex Kolín: Soukup – Piegl, Čáp, Aubrecht, Naar, Cibák, Zajíc – Ouřada, Matějček, Král – Sklenář, Korkiakoski, Šedivý – Síla, Hora, Jelínek.

PSG Berani Zlín: Huf – Husa, Gazda, Suhrada, Zbořil, Novotný, Talafa, Riedl – Kratochvíl, Kindl, Sedlák – Kubiš, Honejsek, Mrázek – Heš, Gago, Sedláček – Luža, Hejcman, Pospíšil.