A oba soupeři šli do zápasu v rozdílném rozpoložení. Kolín vyhrál poslední čtyři zápasy a v tabulce soutěže si výrazně polepšil. Vyhráno ale zdaleka nemá. O hodně větší problém mají Benátky, které vyhrály jednou ze šesti posledních střetnutí. A v Kolíně padly také. Kozlové tak pokračují na vítězné vlně, přidali už pátou výhru, čtvrtou za tři body.

Kolín plánoval už zkraje sezony, že bude bodovat na ledě Benátek. To se mu ale nepovedlo, u soupeře vyšel střelecky naprázdno a prohrál 0:3. Vše si ale vynahradil doma. Soupeři vrátil porážku i s úroky.

Kozly nasměroval k vítězství v první třetině centr první formace David Šafránek. Úvodní dvacetiminutovka skončila výhrou domácích v poměru 4:2 a právě Šafránek stihl nastřílet tři branky. Poprvé udeřil už na konci třetí minuty. Pak si vzali slovo hosté, jenže vedení vrátil Kozlům obránce Niko a dvoubrankový náskok vybudoval kozlům Šafránek. To samé se mu povedlo z závěru třetiny, kdy reagoval na snížení Radka Dudy.

Prostřední část nabídla jediný gól. O ten se postaral Síla a téměř definitivně srazil naděje hostů na body.

Fanoušci na zimním stadionu si zase přišli na své. Gólová předvánoční nadílka se konala i v poslední periodě. Kolín dal tři branky v řadě. Postupně se mezi střelce zapsali Veselý, Morong a Jankovský. Domácí si mohli dovolit polevení, čehož hosté využili ke dvěma gólům a korekci výsledku do konečné podoby.

„Hodnocení je jednoduché. Bylo to nesmírně důležité utkání a my jsme v něm dosáhli na tři body. V první a třetí třetině jsme předvedli parádní výkon. Druhá část dobrá nebyla, ale podržel nás gólman, branku jsme nedostali a ještě jsme odskočili. Mrzí nás jen závěr zápasu, kdy jsme nechali soupeře dvakrát skórovat a ten tak zmírnil výsledek,“ vyprávěl po utkání kolínský trenér Petr Martínek. „Kdyby mi před zápasem někdo řekl, že povedeme pět minut před koncem osm dva, tak bych ho považoval za blázna. Vítězství si nesmírně vážíme,“ radoval se dobře naložený kouč Kolína.

Hattrickem v první dvacetiminutovce nasměroval kozly k vítězství kanonýr David Šafránek. „Je to koncový hráč a my potřebujeme, aby nám v takových zápasech svými góly pomohl. My potřebujeme dávat góly a jeho zásahy jsme potřebovali. Soupeř byl agresivní, důrazný, byl výborný. Pro hosty je výsledek krutý. Díky gólům Šafránka jsme soupeři odskočili, pak jsme měli větší klid a zdárně jsme zápas dovedli do vítězného konce. Takže jeho hattricky byl super,“ dodal Petr Martínek.

Velice spokojený byl střelec tří kolínských gólů David Šafránek. I on si uvědomoval důležitost zápasu. „Pro nás to byl velmi důležitý zápas před pauzou, navíc se soupeřem, kterého jsme potřebovali porazit v boji o záchranu. Zároveň jsme jim měli co vracet za porážku v prvním vzájemném utkání,“ řekl po vítězném utkání autor hattricku. „Byla to trošku divoká první třetina. Jsem rád, že jsem mohl přispět góly. Druhou třetinu jsme byli docela pod tlakem, ale paradoxně jsme ji jedna nula vyhráli. Ve třetí třetině jsme si to pak pohlídali a dali ještě tři branky. Mrzí nás ale obdržené góly,“ přidal Šafránek a popsal své tři trefy. „První byla dorážka na brankovišti, druhý Králík (Zdeněk Král – pozn. red.) skvěle vyřešil situaci dva na jednoho a třetí byl v přesilovce po hezkém pasu od Miškyho (Patrik Miškář – pozn. red.),“

Fanoušci modrobílých barev tak odcházeli ze zimáku opět hodně spokojení. „Děkuji divákům, že přišli zafandit v hojném počtu,“ dodal David Šafránek.

Branky a nahrávky: 3. Šafránek (Piegl, Král), 8. Niko (Zorko, Miškář), 9. Šafránek (Král, Zorko), 20. Šafránek (Miškář, Čáp), 33. Síla (Morong, Niko), 48. Veselý (Čáp, Miškář), 49. Morong (Niko, Ouřada), 56. Jankovský – 4. Kovář (Dušek, Špaček), 16. Duda (Bukač, Dlouhý), 57. Duda (Čederle, Špaček), 59. Kalaj (Čermák, Kovář). Třetiny: 4:2, 1:0, 3:2.

SC Kolín: Lukeš – Piegl, Čáp, Šalda, Niko, Zorko, Váchal – Jankovský, Šafránek, Král – Sklenář, Miškář, Veselý – Krejčík, Matějček, Svoboda – Síla, Morong, Ouřada.

HC Benátky nad Jizerou: Král – Hampl, Žůrek, Patzelt, Kunst, Kovář, Bukač – Dlouhý, Čederle, Duda – Špaček, Dušek, Pabiška – Jiruš, Čermák, Rychlovský – Wiencek, Jansa, Kalaj.