„Trochu jsme si na sebe upletli bič,“ přiznal krátce po závěrečné siréně kolínský kouč Petr Martínek.

Co převládá ve vašich myšlenkách těsně po prodloužení? Zklamání z porážky nebo radost z dalšího povedeného zápasu a bodového zisku?

Zklamání, že jsme to nedotáhli ještě dál, ale ten bod samozřejmě bereme. Měli jsme špatný vstup do zápasu, pak jsme se dokázali nějakým způsobem vzpamatovat. Ve druhé třetině jsme neproměnili vyložené šance a ta třetí už byla pouze boj. Bod prostě bereme.

Jan Veselý, David Šafránek, Lukáš Krejčík. To měla být pro Kolín asi tři největší ofenzivní esa. Na Prostějov nebyl k dispozici ani jeden. Jak se vám skládala sestava?

To bylo těžké, bohužel se to bouralo ještě ráno před utkáním. Měli jsme připravené nějaké přesilovkové souhry a najednou se všechno rozpadlo. Ale to se nedá nic dělat. Nabádal jsem kluky, aby neřešili, že tady tihle hráči nejsou. Každý tam šel podat maximální výkon a každý myslím vydal vše, co v něm bylo. Stálo nás to hodně sil a ten bod je odměnou, jsme za něj rádi.

Zase vám to třeba ukazuje, že první ligu mohou hrát i hokejisté, kteří dosud hráli jen tu druhou.

Musíme si říct pravdu, že někteří hrají i za béčko krajský přebor. I když tam může být menší umění, nahrazujeme to bojovností a ono se nám to vyplácí.

Pohled na tabulku pro vás musí být hřejivý. Kdekdo Kolín podceňoval, ale zatím je z toho lichotivá osmá příčka, jen dva body od druhé.

Byl bych rád, kdybychom se tam drželi co nejdéle. Musíme se podívat i na to, s kým jsme hráli. Se samými velkými favority (Kladno, Vsetín, Přerov, Prostějov). Na druhou stranu je to začátek sezony, každý poskládal nový tým, takže teprve uvidíme dál, co nás bude čekat. Za ten vstup jsme určitě rádi.

Těžký los se nakonec možná ukáže jako výhoda. Zápasy s favority vám vyšly a duely s papírově přijatelnějšími rivaly máte před sebou. Co říkáte?

Mělo by to být plus. Na druhou stranu kluci věděli, že se od nás v těch zápasech tolik nečeká. Šli jsme bojovat, zkusit to a čekali jsme, na co to bude stačit. A ono to až na první kolo stačilo na body. Pak přijdou papírově snadnější soupeři, i fanoušci budou čekat, že bychom je měli zvládnout a ono to bude o to těžší. Upletli jsme si na sebe bič. Já doufám, že se nám začnou vracet hráči z marodky a budeme brzy kompletní, kéž by.

Na přípravné zápasy jezdil z Hradce Králové brankář Lukeš a vypadal skvěle. Martin Sejpal ale ukazuje, že zrovna pro gólmana není potřeba do partnerského klubu sahat, že?

Martin chytá fantasticky, to musíme uznat. Ten sled zápasů ale bude tak rychlý, že si i on bude potřebovat orazit. Srovnat si hlavu a připravit se na další výzvy.

(Jan Ivan)