/VIDEO, FOTOGALERIE/ Tři porážky za sebou stačili. To si určitě říkali kolínští hokejisté před dalším zápasem Chance ligy. Potřebovali urvat nějaký bod, ale v cestě jim stál velice silný protivník. Celek Prostějova byl před tímto zápasem s rovnými šedesáti body na třetí pozici v tabulce, Kozlové měli o devatenáct bodů méně. Hosté byli po většinu utkání lepším a nebezpečnějším týmem, šedesát minut základní hrací doby ale vítěze nenašlo, oba týmy daly tři branky. Rozuzlení nepřineslo ani prodloužení a došlo na nájezdy. V nich byli šťastnější Kolínští a získali druhý bonusový bod.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Prostějov (4:3 sn) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Kolín – Prostějov 4:3 sn

Do sestavy Kolína se vrátil kapitán Koukal a bylo to znát. Asistoval hned u dvou branek svého mužstva.

Vstup do zápasu domácím vůbec nevyšel a hodně brzy inkasovali první branku. Dokonce v přesilové hře. Kozlové chybovali na útočné modré, Venkrbec uháněl sám na Soukupa, poslal ho blafákem k levé tyčce a puk zasunul na opačnou stranu brány. Kolín ale dokázal ještě v první dvacetiminutovce skóre otočit. V téže přesilovce srovnal střelou od modré Piegl a pak se v polovině desáté minuty prosadil Vrhel.

Pro změnu dobrý vstup měli domácí do prostřední části a zraje třetiny přidal po obléhání prostějovské svatyně třetí gól Síla. Ovšem to s hosty rozhodně neutřáslo, přidali na obrátkách a kolínští hokejisté nevěděli, kam dřív skočit. Illéš ještě nastřelil brankovou konstrukci, Jiránek už byl ale přesnější. Vyjel z poza brány do brankoviště a zblízka snížil. Kozlové další tlak soupeře do konce druhé dvacetiminutovky ustáli a nesli si tak těsný náskok do závěrečné periody.

V závěrečné části padla jediná branka. K nelibosti Kozlů do jejich branky O vyrovnání se postaral Veselý, který v minulosti právě v Kolíně působil. Jeho pozice při gólu už snadnější ani být nemohla, prostějovský forvard zasunul kotouč do odkryté brány. I v této části měli navrch hosté, Kolín dostal utkání s vypětím všech sil do prodloužení.

Ani nastavený čas rozhodující gól nepřinesl. Nejblíže byl osm sekund před koncem kolínský Chalupa, gólman Pavelka ale vytáhl skvělý zákrok. A šlo se na nájezdy.

Jako první jel hostující Illéš, ale na Soukupa si Forsbergovým pokusem nepřišel, kolínský Kolmann trefil jen tyč. Poté překonal kolínského brankáře Veselý, Ouřadovu kličku vystihl Pavelka. Soukup ve třetí sérii přečetl Doležala a puk mu vypíchl, na opačné straně byl úspěšný kapitán Koukal a bylo vyrovnáno. Prostějovský Forman nedal, Chalupa napodobil Koukala a poslal Kozly do vedení. Hostující Račuk musel proměnit, ale nedal. Druhý bod tak zůstal v Kolíně.

„Za tyto dva body jsme nesmírně rádi. V průběhu zápasu, kdy jsme vedli, jsme pomýšleli i na tři body, ale musíme být pokorní. Musím uznat, že soupeř byl lepší, my jsme si šli ale obrovskou vůlí a bojovností pro body a urvali jsme dva. Za to jsme šťastní,“ radoval se jeden z kolínských trenérů Petr Martínek.

Další zápas hraje Kolín opět doma, v pondělí změří své síly od 18 hodin s celkem Moravské Slavie Třebíč. „Já doufám, že zápas s Prostějovem byl skvělou pozvánkou na pondělní zápas pro fanoušky, aby nám zase pomohli k zisku bodů,“ dodal Martínek.

Branky a nahrávky: 3. Piegl (Koukal), 10. Vrhel (Koukal, Kolmann), 22. Síla, rozh. nájezd Chalupa – 2. Venkrbec, 27. Jiránek (Jáchym, Forman), 53. Veselý (Jáchym, Pohl). Třetiny: 2:1, 1:1, 0:1.

SC Marimex Kolín: Soukup – Gaspar, Hampl, Němec, Piegl, Kolmann, Sýkora – Chalupa, Koukal, Vrhel – Lang, Skořepa, Moravec – Ouřada, Morong, Síla – Gajda, Naar.

LHK Jestřábi Prostějov: Pavelka – Poledna, Hanousek, Forman, Pohl, Kubeš, Krejčí – Illéš, Hašek, Doležal – Veselý, Jáchym, Jiránek – Slanina, Račuk, Fronk – Ostřížek, Venkrbec, Burian – Maruna.