Favorizovaní domácí vstoupili do utkání lépe a už po šesti minutách šli do vedení. To si ale hosté nechtěli nechat líbit. Lídra se nezalekli a ve druhé polovině první třetiny během sedmatřiceti vteřin otočili skóre na svoji stranu. Sklenář se trefil pod padajícím brankářem a Čáp prostřelil Jekela od modré. Na tahu byli domácí.

Martin Kadlec o gólové premiéře i osvědčené souhře: Budeme mít ještě víc šancí

A těm se povedl stejný kousek ve druhé periodě. Nejprve Bittner nastřelil tyč Soukupovy brány. Pak ale ujel obraně Ferda, který nejprve pro kolínskému brankáři neuspěl, ale viděl odražený puk a ten dostal s pomocí brusle kolínského beka do sítě. Rychle se pak lídra tabulky dostal do vedení. Dočekal nabral rychlost a i on se nemýlil. Ovšem Kozlové znovu zabojovali a také jejich odpověď byla celkem rychlá. Ouřada, který se trefil v posledním utkání na kolínském ledě třikrát, se nejlépe zorientoval před brankou a vyrovnal. Naděje Kolína tak žila nadále.

Kozlové šokovali domácí tým i fanoušky v poslední třetině. Svůj druhý gól v zápase přidal Ouřada a Kolín byl znovu o krůček vpředu. Ještě lépe bylo hostům na začátku 52. minuty, kdy se táhlou střelou prosadil Král. Jenže pak musel na trestnou lavici obránce Piegl a toho Třebíč využila ke snížení, když navíc přidala jednoho muže na led místo brankáře Mičána. A aby toho nebylo málo, pouhých devět vteřin před koncem srovnal stav Ferda. Byla to jeho druhá trefa v utkání. Závěr tak patřil domácím a šlo se do prodloužení. Osm stovek diváků bylo v laufu, Kolín naopak prožíval obrovské zklamání.

Opora pokračuje v Kolíně! Jakub Soukup podepsal novou smlouvu

Rušné momenty se střídaly před oběma bránami. Minutu a třicet čtyři vteřin před koncem prodloužení byl vyloučen kolínský Kadlec, ale Kolín odolal. Měl i štěstí, když se jedna ze střel zastavila na tyči Soukupovy svatyně.

V první sérii domácí Bittner minul branku, Ouřada poslal puk mezi betony Mičána a Kolín vedl. Pak neuspěli Novák ani Sklenář, na Soukupa nevyzrál Psota, Korkiakoski přidal druhý gól Kozlů. Soukup nedovolil skórovat ani Svobodovi a bylo hotovo. Dva body jsou zlaté, mohly být i tři…

„Byli jsme špatně nastavení. Se soupeřem hrajete počtvrté, sledujete ho, máte videa, víte, v čem je silný. Že nemá problém vstřelit branku, hraje rychle dopředu. Hráčům jsme to ukazovali, ale bohužel soupeř měl lepší pohyb v první třetině. O půlce druhé třetiny se nemusíme bavit, mohli jsme prohrávat daleko víc. Pak přišel moment, kdy to vypadalo, že jsme zpátky v zápase – dva rychlé góly a otočka ve skóre. Poté jsme ale po zbytečné chybě inkasovali na 3:3. Ve třetí třetině už to z naší strany nebylo tak pomalé, ale soupeř šel do dvoubrankového vedení, umí své situace proměnit, což se potvrdilo. Z naší strany ale byla touha se zápasem ještě něco udělat, přišla přesilovka, power-play a jeden gól, poté druhý, což se moc často nestává. Nám se to povedlo,“ hodnotil zápas Kamil Pokorný, trenér Třebíče. „V prodloužení jsme měli dvě šance, přesilovku, Láďa Bittner trefil tyčku. Ale to už bychom asi chtěli moc. Nájezdy se nám nepovedly, soupeř má kvalitu a zkušené kluky. Bod bereme, když v 58. minutě prohráváte 3:5, tak se musíte spokojit s bodem. Náš výkon nebyl ideální, ale přinutil nás k němu soupeř, který výborně bruslil, byl hrozně rychlý a nedal nám metr ledu. My pod tlakem dělali chyby, soupeř si dva body zasloužil a já mu gratuluji,“ konstatoval kouč domácího týmu.

„Věděli jsme, že jdeme na lídra tabulky, ale dobře jsme se připravili. S Třebíčí jsme hráli už tři zápasy, ve kterých jsme dvakrát vyhráli a jednou prohráli v závěru. S Třebíčí se dá hrát, i když doma je skoro neporazitelná,“ vyprávěl po utkání Petr Martínek, jeden z trenérů SC Marimex Kolín. „Odehráli jsme výborné utkání, jenže jsme v něm měli dvě hluché pasáže. Někdy v patnácté minutě druhé třetiny, kdy jsme inkasovali dva góly. A pak taky v závěru, kdy domácí vrhli všechny síly do útoku, přihrála jim v tom navíc i přesilovka. Jsme zklamaní, že jsme ztratili bod, ale jsme šťastní, že máme dva. Klukům ale musíme za výkon poděkovat, kdyby nám to někdo řekl před zápasem, byli bychom za dva body rádi,“ přiznal Martínek.

Další utkání soutěže hraje Kolín ve středu, když na svém zimním stadionu hostí od 18 hodin přerovské Zubry. V sobotu pak hrají Kozlové od 15 hodin na ledě Slavie Praha.

Branky a nahrávky: 7. Svoboda (Novák), 34. Ferda (Forman, Holec), 36. Dočekal (Bittner), 58. Bittner (Bořuta, Dočekal), 60. Ferda (Michálek) – 17. Sklenář (Matějček, Ouřada), 18. Čáp (Král), 38. Ouřada (Matějček), 45. Ouřada (Síla, Matějček), 52. Král (Sklenář). Třetiny: 1:2, 2:1, 2:2.

SK Horácká Slavia Třebíč: Jekel (52. Mičán) – Tureček, Bořuta, Furch, Forman, Vodička, Poizl, Fajmon – Psota, Bittner, Dočekal – Ferda, Michálek, Holec – Sedláček, Malý, Pšenička - Novák, Šilhavý, Svoboda.

SC Marimex Kolín: Soukup – Piegl, Čáp, Aubrecht, Naar, Cibák, Zajíc, Jelínek – Sklenář, Morong, Král – Šedivý, Korkiakoski, Kadlec – Síla, Matějček, Ouřada – Hora, Lang.