Za dva body vyhráli nad třetím Prostějovem, tři body urvali nad čtvrtou Třebíčí. Hokejisté Kolína nabrali formu a plni odhodlání jeli k dalšímu utkání Chance ligy do Litoměřic. Ty byly v tabulce šesté a na Kozly měly náskok třinácti bodů. Jenže prognózy jsou jedna věc a realita druhá. Kolín dokázal zvítězit potřetí v řadě, tři body mají pro hosty cenu zlata. Kolínu stačily dvě branky, na obou se podílel Matěj Chalupa. A gólman Soukup vychytal další nulu.

Litoměřice – Kolín 0:2

Kolín opět vsadil na perfektní defenzivu. To je jeho silná stránka, o čemž se přesvědčili i hokejisté Litoměřic. Ti totiž nedokázali překonat obranu Kozlů a brankáře Soukupa ani jednou. Kolínský gólman si tak mohl připsat další čisté konto. Pochytal všech třicet střel, domácí hráče přiváděl k šílenství.

Zápas byl na branky hodně chudý, padly jen dvě. A k radosti Kozlů obě do sítě domácího mužstva. Takže slabší produktivita nemusela hosty tentokrát vůbec mrzet. Naopak se mohli pyšnit skvělou prací směrem dozadu.

U obou kolínských branek byl Matěj Chalupa. Ten už v první třetině vybídl ke skórování kapitána Koukala a ten opět prokázal výbornou formu, parádní přehled a umění vsítit gól. Jeho blafák byl parádní, hlavně znamenal vedoucí gól. Pak se na gól čekalo až do 57. minuty. Dal se očekávat závěrečný nápor Litoměřic, jejich naděje ale utnul Chalupa. Ujel obránci a vystřelil. Gólman Cichoň se domníval, že puk drží, ten ale propadl až za jeho záda. Pečeť tří bodů…

Další utkání hrají kolínští hokejisté opět doma, v sobotu od 16 hodin hostí Vsetín. Kozlové jsou rozjetí, stojí za to se přijít na zimní stadion na jejich hru podívat a fandit. Budou to proti dalšímu silnému protivníkovi potřebovat.

„Měli jsme špatný vstup do utkání. Nevím jestli pod dojmem, že hrajeme s mužstvem pod námi. První třetina byl úplně špatná, druhá také, poslední dvě střídání ve druhé periodě už měla nějaké hokejové parametry. Byla tam snaha o tlak před brankou a dostat puk do sítě. Tajně jsem doufal, že na to ve třetí třetině navážeme, ale byli jsme v předbrankovém prostoru slaboučcí a vůbec jsme gólmana nezaměstnali, nemohli jsme dát gól, proto to dopadlo tak, jak to dopadlo. Soupeř zaslouženě vyhrál," uznal na webových stránkách litoměřického klubu trenér domácích František Ptáček.

Nadšením zářil jeho protějšek Petr Martínek, jeden z kolínských trenérů. „Odehráli jsme parádní utkání, nedostali jsme branku od hodně ofenzivních Litoměřic. Všichni hráči zaslouží pochvalu, protože se opravdu vydali ze všech sil a hráli jeden za druhého,“ pochvaloval si kouč Kozlů. „V první třetině se nám povedlo odskočit, v závěru jsme vedení potvrdili druhým gólem. Jsme nesmírně šťastní, že jsme vyhráli nad tak těžkým soupeřem a ještě u nich doma. Je to parádní výsledek, těšíme se na sobotu na Vsetín," přidal Martínek.

Další vychytanou nulu si na své konto připsal kolínský brankář Jakub Soukup. „Pro nás další těžké utkání. Věděli jsme, že Litoměřice mají velkou sílu do útoku a myslím si, že jsme si s tím dobře poradili a zaslouženě vyhráli. Po gólu na dva nula jsme ten závěr odehráli parádně a jsme moc rádi za tři body," byl spokojený kolínský muž s maskou. „Chci pozvat všechny na další domácí zápas se Vsetínem a společně zabojujeme o další důležité body," láká diváky na sobotní utkání Soukup.

Branky a nahrávky: 10. Koukal (Chalupa), 57. Chalupa (Sýkora). Třetiny: 0:1, 0:0, 0:1.

HC Stadion Litoměřice: Cichoň – Černohorský, Jebavý, Husák, Tůma, Aubrecht, Rajgl, Benda – Ton, Jícha, Sihvonen – Korkiakoski, Plos, Costa – Kordule, Kuťák, Svoboda – Cikhart, Hrabík, Senčák.

SC Marimex Kolín: Soukup – Hampl, Gaspar, Piegl, Němec, Sýkora, Kolmann, Naar – Vrhel, Koukal, Chalupa – Lang, Skořepa, Král – Síla, Morong, Ouřada – Pajer, Moravec, Gajda.