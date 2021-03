Stejně jako proti Porubě vyšel Kozlům úvod střetnutí. Jankovský nastavil šikovně svoji hokejku a jeho tým byl ve vedení. „Začali jsme dobře, dali jsme rychlý gól, to nám ale paradoxně nepomohlo. Hned jsme dostali gól, pak druhý z nájezdu a zápas se vyrovnal,“ popisoval důležité momenty první třetiny kolínský gólman Martin Sejpal.

On i jeho kolega na straně druhé v prostřední části odolali, branka nepadla. „Druhá třetina byla bez gólů, i když nějaké šance jsme tam měli,“ hlesl strážce kolínské svatyně.

Šumperk vedl po dvou třetinách o jediný gól a závěrečná perioda slibovala zajímavý souboj. Kolín vyrovnal opět zásluhou Jankovského, ale nerozhodný stav trval jen necelou půlminutu. Domácí dali třetí gól a to byl možná zlomový moment zápasu. „Bohužel po vyrovnání jsme hned dostali na 3:2 a domácí si to pak pohlídali. Dali další dvě branky a udrželi to až do konce,“ hodnotil mač Sejpal.

Kolín může litovat o to víc, že bodově naprázdno vyšli i jeho souputníci v boji o play off. „Je to škoda. Musíme se z toho oklepat a potrénovat na Jihlavu,“ hledí k dalšímu zápasu brankář Kolína.

Střeleckou káru Kozlů táhl Václav Jankovský. Dal oba góly, na body to ale nestačilo. „Góly byly po perfektních střílených přihrávkách od spoluhráčů, mě stačilo jen se dobře postavit a nastavit hokejku,“ řekl skromně autor dvou kolínských branek.

Také Jankovský uznal, že třetí branka v kolínské síti byla tím rozhodujícím bodem celého utkání. „Podařilo se nám vyrovnat a řekli jsme si, že je dost času na rozhodující gól a nemá cenu se někam hnát,“ prozradil pokyny ze střídačky hráč s číslem 73 na dresu. „Jenže hned v dalším střídání přišla chyba a rozhodující gól. Pak už to byla z naší strany taková bezzubá snaha s výsledkem ještě něco udělat. Navíc soupeř naší otevřenější obrany dokázal využít a přidal další dva góly,“ vyprávěl Jankovský.

Neproměněné šance a zbytečné chyby, to jsou další důvody porážky Kozlů. „Bohužel se nám nepodařilo náskok zvýšit a přišly naše zbytečné chyby, kterých soupeř využil,“ dodal kolínský útočník.