Vsetín je hokejový pojem. Ale Kozlové se ho nezalekli. „Odehráli jsme parádní utkání. Jenže bez bodového efektu,“ litoval po zápase trenér kolínských hokejistů Petr Martínek. „Měli jsme více než dost vyložených šancí, ty jsme však neproměnili. Dostali jsme dvě branky střelou od modré čáry, ale stalo se. Náš gólman měl v obou případech zakrytý výhled,“ popsal dva inkasované góly kolínský kouč.

Z jeho slov je cítit uspokojení z výkonu, ale velké zklamání z další porážky. Kolín si body zasloužil. „Byl to z naší strany důstojný výkon. Vsetínu jsme byli více než vyrovnaným soupeřem, ale hokej se hraje na góly a ty jsme nedali. Proto nás těsná porážka mrzí. Věděli jsme, že domácí neměli dobré výsledky a věřili jsme si, že nějaký bod sebereme. Každopádně mužstvo musím za odvedený výkon pochválit, určitě se nám to vrátí v dalších zápasech. Teď jsme daleko od domova, porážka nás mrzí,“ vyprávěl ihned po utkání šéf kolínské střídačky.

Kolín hrál o dost více oslabení než Vsetín. To ale trenér jako problém nevidí. „Nemyslím si, že by to mělo vliv na konečný výsledek. Nějaké fauly jsme tam udělali, ale tím jsem se nezabýval, moc jsem to nevnímal. Navíc jsme všechny oslabení zvládli výborně a žádný gól jsme v nich nedostali. Na druhou stranu je fakt, že to stojí síly a tým pak není tak kompaktní, je rozhozený. Ale to jsme zvládli,“ uvedl Martínek.

Domácí dali první branku v úvodní části, na tu odpověděl svým zásahem Veselý. Ve druhé třetině dal gól jen Vsetín a nakonec to byla poslední branka utkání. V závěru hráli hosté bez brankáře, ale ani početní výhoda změnu skóre nepřinesla. „Měli jsme tam hned několik střel, ale nic nám do brány nespadlo. Létalo to vedle, chybělo nám potřebné štěstíčko. Šli jsme mu naproti, ale bohužel. Každopádně musíme hrát takto dál a ono se nám to vrátí. Mrzí mě, že se vracíme s prázdnou, nějaký bod jsme si rozhodně zasloužili,“ dodal trenér poražených.

Kolín hraje další zápas v sobotu na svém ledě, ve středočeském derby hostí od 17 hodin Benátky nad Jizerou. I tento týden to bude pro Kozly třetí utkání.