„Je to příjemné. Utkání se zvrátili až v závěru, ale to je úplně jedno. Jsme všichni hodně šťastní, vrátili jsme se k tvrdé práci,“ těšilo po vyhraném utkání trenéra kolínských hokejistů Petra Martínka.

Jeho tým poslední tři zápasy prohrál. Nebylo snadné se zvednout. Přišel ale neuvěřitelný obrat. „Přistoupili jsme k utkání úplně jinak. V těch posledních zápasech jsem nebyl spokojený. Teď to bylo o něčem jiném,“ radoval se trenér Kolína.

V první třetině utkání s Přerovem branka nepadla, skóre otevřel v prostřední části domácí střelec Veselý. Hosté ale v závěrečné části skóre otočili. Do konce už nezbývalo mnoho času. Jenže Kozlové zabrali a také jim se povedlo misky vah překlopit na svoji stranu. „Já jsem v obrat věřil,“ hlesl Martínek. „Stáhli jsme hru na tři lajny, ale zrovna v tu dobu jsme dostali branku na jedna dva. Stále ale bylo dost času. A to, co se nám povedlo v závěru, bylo fantastické. Podařilo se nám vstřelit dva góly a na konci jsme ubránili power play soupeře. Náš tým zdobila obětavost a vůle po vítězství,“ byl nadšený trenér Kozlů.

Psychika je hodně důležitá i pro další vývoj v soutěži. Takový zápas by mohl kolínskému mužstvo pomoci do dalších střetnutí, která běží v rychlém sledu. „Já doufám, že nám to pomůže. Nejde prostě hrát třeba tak, jak jsme hráli v Litoměřicích. Ukázalo se, že hráči si vzali slova k srdci. Podali jsme dobrý výkon, ale stále musíme šlapat na krev. Takhle musíme pokračovat, to je základ naší práce,“ řekl šéf kolínské střídačky.

Zápasy často rozhodují maličkosti, nejinak tomu bylo i v souboji s Přerovem. „Rozhodlo srdíčko. Oba týmy hrály parádní hokej. My jsme ale měli větší touhu dokázat, že můžeme vyhrát. Tím se to překlopilo na naší stranu,“ dodal spokojený trenér Petr Martínek.

Kolín hraje další zápas v sobotu, kdy se od 17 hodin představí na ledě Prostějova. I další program je pořádně nahuštěný, Kozlové hrají v rytmu sobota – pondělí – středa.

Další zápasy Kolína

21. kolo - sobota 16. ledna 17:00

Prostějov - Kolín



2. kolo - pondělí 18. ledna 18:00

Kolín - Frýdek-Místek



5. kolo - středa 20. ledna 17:30

Vsetín - Kolín



23. kolo - sobota 23. ledna 17:00

Kolín - Benátky nad Jizerou