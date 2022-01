"Myslím, že to bylo oboustranně složité a bolestivé rozhodování. Nakonec jsme souhlasili s tím, že Pavlovi vyhovíme a spolupráci ukončíme," uvedl generální manažer Jan Tůma.

„Pavel za mnou přišel po pátečním zápase s Olomoucí. Měli jsme spolu schůzku a taky si přes víkend několikrát volali. Nebylo to něco, co by obě strany rozhodly hned,“ popisuje generální manažer Bruslařů. „Jeho důvody jsme se nakonec jako klub rozhodli respektovat a vzájemnou spolupráci předčasně ukončit.“

Pavel Patera přišel do BK Mladá Boleslav v říjnu 2018 v roli asistenta společně s Miroslavem Hořavou coby hlavním trenérem a Radimem Rulíkem coby druhým asistentem. Tým tehdy v nevalně rozjeté sezoně dokázali dostat až do čtvrtfinále. Od následujícího roku se po odchodu Hořavy stali Rulík s Paterou hlavními kouči A týmu Bruslařů. Skvěle rozjetý ročník 2019/2020 bohužel těsně před startem play off ukončil covid, v loňské sezoně pak Patera s Rulíkem dovedli Bruslaře dokonce do semifinále.

„Chceme Pavlovi moc poděkovat za všechno, co pro náš klub udělal. Je to skutečná legenda českého hokeje a v naší organizaci zanechává nesmazatelnou stopu. Bylo nám ctí, že jsme s ním mohli spolupracovat,“ říká Jan Tůma.