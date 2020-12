Domácí dvakrát přišli o jednobrankové vedení, potřetí si ho už vzít nenechali. A to také díky gólmanu Lukešovi, který chytil chvíli před koncem trestné střílení. „Když se hostující Heřman rozjel, řekl jsem si, že se nebudu koukat a že se budu dívat do země. Ale nedalo mi to. Každopádně jsem od začátku Štěpánovi věřil, že to chytí a to se stalo,“ popsal po utkání svoje pocity v důležitém okamžiku trenér kolínských hokejistů Petr Martínek.

Nebylo to ale jen trestné střílení. Kolínský gólman musel vytáhnou mnohem více fantastických zákroků proti vrchlabským střelcům. „Je to skvělý gólman a moc nám pomohl k vítězství. Lukeš potvrdil svoje kvality a měl velkou zásluhu na našem vítězství. A to máme ještě skvělého Martina Sejpala, což je výborná dvojice brankářů,“ je spokojený kouč Kozlů.

Obrovský podíl na výhře měl také kapitán Šafránek. Dal dvě branky. A to málem do zápasu ani nenastoupil. „Rozhodovali jsme se až po rozbruslení, protože má David drobné zdravotní problémy. Kdyby to nešlo, řekl by nám a do hry by nezasáhl. Nakonec jako správný kapitán nastoupil a dal dvě branky,“ radoval se Martínek.

Zápas byl dost vyhecovaný, mezi Kolínem a Vrchlabím panuje rivalita. K vidění bylo hodně vyloučených. „Bylo to hodně tvrdé utkání. Mě jen mrzí, že u toho nemohli být diváci. Takhle to bylo jen mezi hráči a fanoušci to neviděli. Je to velká škoda,“ litoval kolínský trenér. „Sehráli jsme skvělý zápas. Soupeř byl na začátku lepší, ale my jsme zabrali a díky tomu jsme vyhráli. Ale Vrchlabí hráli velice dobře,“ dodal kolínský trenér Petr Martínek.

Jeho tým hraje v sobotu opět doma. Od 17 hodin hostí Ústí nad Labem.