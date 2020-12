Základ vítězství položili domácí hokejisté už v první třetině, kterou vyhráli naprosto jednoznačně čtyři nula. Výkon ale tak jednoznačný nebyl. „My jsme mohli po třech minutách klidně nula tři prohrávat. Nehráli jsme dobře a já jsem byl nespokojený. Jenže soupeř hrál stejně špatně dozadu jako my,“ řekl po vítězném utkání kolínský kormidelník Petr Martínek. „Je ale dobře, že máme tři body, ty jsme potřebovali,“ oddechl si kouč.

Oba celky dost chybovaly, hlavně v defenzivní činnosti. Hosté o něco více než Kozlové. „Soupeř byl jinak dobrý, byl dravý, ale dělal těch minel více,“ všiml si Martínek.

V zápase padlo jedenáct branek, sedm jich dali kolínští hokejisté. To by byla pastva pro oči fanoušků, kdyby však na zimní stadion mohli. „Gólů bylo dost. Rozhodly chyby soupeře a lepší proměňování šancí na naší straně. Protože i Šumperk měl dost příležitostí,“ podotkl kolínský trenér.

Nyní čeká na kolínské borce jeden z nejslavnějších českých mužstev – Dukla Jihlava. Ta je momentálně v neúplné tabulce na první místě. „Pro každého hráče by měl být svátek hrát v Jihlavě. Je to něco jako s Kladnem. Budeme chtít podat co nejlepší výkon, nejedeme k favoritovi odevzdaní. Kdyby z toho byl nějaký bodík, bylo by to super,“ těší se na sobotní zápas Petr Martínek.

Utkání na jihlavském zimním stadionu se hraje v sobotu od 16 hodin.