Jak ji zhodnotil? Co říká na individuální úspěchy kozlů ve statistikách? Jak se chystá kádr na novou sezonu? Kdy začne příprava? Kdo podle něj postoupí do extraligy? Nejen na toto nám v rozhovoru odpověděl.

Sezona Kolínu skončila před dvěma týdny. Jaké byly dva volné víkendy bez utkání a týdny bez tréninků?

Byly to smutné dva týdny a víkendy. Sezona skončila moc brzy. Nikdo nechce, aby sezona skončila tak brzy a bez play off. Navíc je vše kvůli covidu omezené, takže nebylo možné absolvovat třeba nějaké návštěvy, posezení s kamarády a podobně. Jsem milovník práce na zahradě, ale nepřálo ani tomuto počasí, takže jsem jen odpočíval na gauči a přepínal programy v televizi. A strašně jsem tím štval manželku (smích).

Hraje se ještě play off Chance ligy a extraligy. Sledujete zápasy?

Samozřejmě, bez toho by to nešlo. Jeden hokej sleduji v televizi, další dva, tři na počítači. Souběžně se dívám na tři, čtyři zápasy. Je to moc zajímavé. Do toho jsou fotbaly. To je zkrátka teď moje odpolední a večerní činnost.

Máte tip na postupujícího do extraligy?

Myslím si, že to budou Rytíři Kladno. Některá mužstva jako Poruba se dostaly do velmi dobré formy v závěru sezony, takže uvidíme. Ale můj tip je Kladno.

Když už jsme zabrousili k nové sezoně. Asi je zbytečné se ptát, ale práce na novém kádru asi probíhá o sto šest, že?

Ano, samozřejmě probíhá. Už od začátku roku jsme začali pracovat na tom, abychom udělali ještě více konkurenceschopný tým, a to nejen vzhledem k tomu, že bude sestupovat až pět týmů. Některá jednání jdou do finálních fází. Uvidíme, zda se nám sem podaří vytipované hráče dostat a jak se dále domluvíme s naším partnerským klubem Mountfield Hradec Králové.

Můžete prozradit něco konkrétního, třeba aspoň z jaké části se bude kádr měnit?

Konkrétní určitě nebudu, protože ještě není vše uzavřené. Jednání probíhají. Jakmile bude cokoliv jasného a hráči budou podepsaní, fanoušci se to určitě dozví. Kádr se částečně měnit bude. Do jaké míry, to závisí právě na tom, jací hráči přijdou nebo nepřijdou. Ke změnám tedy dojde, ale nebude to nic drastického.

Vraťme se k sezoně uplynulé. Co na ní hodnotíte nejpozitivněji?

Nejpozitivněji hodnotím to, jak jsme se s naší hrou prezentovali v celé soutěži a jaký respekt jsme si získali u soupeřů. Kolín byl před začátkem hodně podceňovaným týmem, ale hned od začátku soutěže jsme se stali týmem, se kterým se musí počítat a soupeři se na něj musí připravovat. Nejednou jsme dokázali soupeře potrápit, překvapit, obrat o body. Tím jsme si, myslím, získali velký kredit.

Už jsme to komentovali po posledním utkání, ale můžeme ještě stručně shrnout pro ty, kteří nečetli, jak se s tím kloubí konečné šestnácté místo, co se spokojenosti týče?

Tady spokojený nejsem. Myslím si, že vzhledem k výkonům, které jsme předváděli, jsme si zasloužili být výš. Bohužel to tak nedopadlo. S tabulkou tedy nejsem spokojený, s hrou a sezonou celkově ano.

Kolínští hráči skončili vysoko i v individuálních statistkách. Asi je dobré, že Kolín byl vidět i v tomto směru, že?

Samozřejmě ano, měli jsme exkluzivní první pětku, o které všichni soupeři věděli. I přesto že si na ně dávali pozor, naši kluci dokázali bodovat a umístit se na předních příčkách v bodování celé soutěže. Je pozitivní, že udělali hodně kanadských bodů. Na druhou stranu musím říct, že tito hráči nejenže góly dávali, ale taky inkasovali. Celá tato pětka se umístila mezi deseti nejhůře bránícími hráči celé soutěže při rovnovážném stavu hráčů na ledě (znaménko mínus ve statistikách pozn. red.). To mě mrzí, a to musíme do příští sezony zlepšit.

Kolín začal před loňskou sezonou spolupracovat s Hradcem Králové. Jaká to byla spolupráce z vašeho pohledu trenéra?

Myslím si, že spolupráce byla prospěšná pro obě strany. My jsme vstupovali do Chance ligy a neměli jsme dostatek hráčů, kteří by měli na to hrát tuto soutěž. Někteří hráči navíc z osobních, zdravotních či pracovních důvodů skončili. Díky zmíněné spolupráci nám Hradec Králové poskytl několik mladých hráčů, kteří se zde měli možnost vyhrát. Pozitivní je i to, že tito hráči pak zpětně naskakovali do extraligy, což je vizitka toho, že to zde fungovalo dobře a hráči byli dobře připravení. Jinak spolupráce samozřejmě měla i určité porodní bolesti, ale pokud bude pokračovat, tak určitě chyby vychytáme.

Když tady budou nějací další hráči z Hradce Králové pokračovat, budou součástí týmu i na letní přípravu?

Co se týká hradeckých hráčů, myslím si, že na letní přípravu budou k dispozici mateřskému oddílu. K nám se připojí až se vstupem na led koncem července. Ale o všem budeme ještě jednat.

Kdy týmu začne letní příprava?

Letní příprava začne 26. dubna. Budeme trénovat devět týdnů až do konce června. Pak bude tři týdny dovolená. Kolem 25. července bychom měli vyjet na led. Je to již, stejně jako v minulých letech, domluvené v Poděbradech. Tam strávíme asi dva týdny, a pak už by měl být připraven led v Kolíně.

Jaký program mají hráči teď?

Teď mají hráči zasloužené volno. Ale doufám, že na sobě pracují i v tomto období, aby pro ně příchod na letní přípravu nebyl tak drastický skok. Příprava bude náročná a těžká. Takže jim z celého srdce doporučuji (úsměv), aby se i teď v době volna udržovali.