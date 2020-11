„Náš klub se do tohoto projektu přihlásil od samého začátku v roce 2016, a který byl vyhlášen na čtyřleté období do roku 2020. Letos na přelomu jara a léta došlo k vyhodnocení tohoto čtyřletého období a následně se kluby mohly přihlásit na další období na roky 2020 – 2024. Náš klub se opět přihlásil. Momentálně jsme splnili všechny body, které po nás chtěl projektový tým na tuto akci a jsme připraveni se zapojit,“ uvedl Josef Hasil, trenér kolínské mládeže.

Jak je pro klub Týden hokeje užitečný a kolik dětí díky němu začalo s hokejem? „Pro nás je to velice užitečné a je to jedna z hlavních akcí v sezoně, které pořádáme pro nábor dětí do klubu. Z každé akce – dvakrát za sezonu – se nám daří přivést zpět na zimní stadion zhruba třicet až čtyřicet procent zúčastněných dětí, které si chtějí vyzkoušet hokej,“ připomíná jasná fakta Hasil.

Jak už bylo řečeno, akce se konala dvakrát za rok. „V prvním období se akce konala vždy v září a v lednu. Po několika vyhodnoceních se nám zdál zářijový termín trochu nešťastný z důvodu ještě pěkného počasí a bylo to znát na účasti oproti lednovému termínu. K plusům patří určitě celostátní kampaň v médiích, propagace hokeje, podpora klubů – bannery, reklamní předměty, oblečení, videa atd. Od letošní sezony by se měl projekt konat jednou za sezonu a to v listopadu,“ poznamenal kouč kolínského hokejového potěru.

Týden hokeje byl plánovaný na 23. – 29. listopadu 2020 ve 157 klubech. Vedení Českého hokeje rozhodlo o jeho nahrazení online aktivitami, které vyvrcholí v neděli 29. listopadu webinářem pro rodiče malých hokejistů.

„Je nám líto, že okolnosti neumožňují, aby tradiční a úspěšný Týden hokeje v plánovaném termínu proběhl,“ uvedl prezident Českého hokeje Tomáš Král. „Pro rodiče malých hokejistů jsme nicméně připravili náhradní program, přístupný na webu a sociálních sítích. Věříme, že se situace zlepší a postupně budeme moci činnost mládežnických mužstev obnovit,“ řekl Král.

V rámci alternativního online Týdne hokeje budou web a sociální sítě projektu Pojď hrát hokej věnovány od 23. do 29. listopadu každý den vždy jednomu tématu souvisejícímu s dětským a mládežnickým hokejem.

„Bohužel listopadová akce asi vzhledem k situaci uspořádat nešla. Nedá se nic dělat, taková je bohužel divná doba,“ uvedl za klub Nymburský Lev člen výboru a jeden z trenérů Lukáš Král.

Přes uzavření zimních stadionů pokračuje Český hokej v aktivitách motivujících malé hokejisty ke sportování a pravidelnému pohybu v domácích podmínkách. Akce byla nahrazena online aktivitami na „sítích“. „Zda to bude mít úspěch ukáže až skutečnost, online svět je všude kolem nás i s námi, takže proč ne,“ zamyslel se nymburský funkcionář.

Akce je vždy brána jako náborová. Vždy se dařilo v minulých letech přivést díky tomuto projektu nové hokejisty do klubu. „Je pravda, že akce nám vždy nové členy přivedla. Ale vzhledem k tomu, že nás na zimní stadion kdo ví kdy pustí, takže je to momentálně asi jedno. Každopádně zájemci o hokej můžou kdykoli dorazit na tréninky náborové skupiny, která trénuje dvakrát týdně,“ nabízí plán Lukáš Král.

Právě online aktivity mohou také přimět rodiče, aby dali své děti na hokej. „Myslím, že pokud je to zaujme, můžou to chtít zkusit naostro,“ dodal Lukáš Král z nymburského klubu.

Akce, které se již zúčastnilo téměř třicet tisíc dětí, zprostředkovává dětem a rodičům první kontakty s ledním hokejem. Náborová akce je součástí projektu Pojď hrát hokej, který pomáhá klubům s nábory a propagací ledního hokeje a v jehož rámci získávají kluby mimo jiné bezplatnou výstroj pro nejmenší hokejisty a rodiče finanční příspěvky na nákup prvního vybavení nebo informační materiály.