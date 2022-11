Ohlasy trenérů

Kamil Pokorný (SK Horácká Slavia Třebíč): Dobře jsme začali, byli aktivnější, dali gól a v první třetině navíc měli spoustu přesilovek, včetně té pět na tři. Tam jsme si zápas jednoznačně zkomplikovali, protože všechno bylo strašně signalizované, přesilovky se nám nevedly jako doposud. Přesilovkami jsme si nepomohli, ale i přesto jsme šli do vedení 1:0. Koncentrace při nástupu do druhé třetiny ale byla špatná a soupeř běhen dvou minut skóre otočil rychlou brankou a využil přesilovku čtyři na tři, čímž se dostal do výhody. Cením si druhé desetiminutovky druhé třetiny, kde si myslím, že jsme byli aktivnější a gól doslova visel na vlásku. Našli jsme střelce, David Tureček dal gól už ve Frýdku a dnes další dva krásné góly. Pomohl nám srovnáním na 2:2. Za tohoto stavu se šlo do třetí třetiny, která byla kdo s koho. Soupeř měl v posledních pěti minutách dvě tutovky, tam nás neskutečně podržel Pavel Jekel a v závěru nakonec přišel faul hostí. Tak, jak jsme v průběhu zápasu přesilovky kazili, tak jsme si v přesilovce pomohli a dokráčeli jsme si k nesmírně cennému, ale musím říct, že šťastnému vítězství.

Petr Martínek (SC Marimex Kolín): Jeli jsme do Třebíče s tím, že chceme bodovat, ale neměli jsme dobrý vstup do utkání. První třetinu jsme domácím, dá se říct, darovali svou nedisciplinovaností, když jsme měli čtyři vyloučené hráče. Oslabení jsme ustáli, včetně oslabení tří proti pěti. Domácí jednu branku vstřelili po naší chybě. V kabině jsme udělali trošku bouřku, abychom se probrali. Hned vstup do druhé třetiny a první polovina druhé třetiny byly z naší strany výborné a dostali jsme se do vedení. Škoda, že jsme neudrželi vedení až do konce druhé třetiny, mohla to pro nás být větší výhoda. Každopádně bylo srovnáno a do třetí třetiny jsme šli s tím, že odsud body odvezeme, ať už by to byl jeden, dva nebo tři. Ve druhé desetiminutovce třetí třetiny jsme si vytvořili tři šance, které jsme nedali. O osudu utkání pak rozhodla naše nedisciplinovanost, kdy jsme v útočném pásmu udělali hloupý faul, který soupeř potrestal. Teď jsme, když to slušně řeknu, naštvaní, ale bohužel to byla naše blbost. Vlastně jsme si to prohráli sami. Domácím gratulujeme k vítězství, i když nás štve, že si nevezeme ani bod, když jsme byli kousek minimálně od prodloužení.

Branky a nahrávky: 6. Tureček (Bořuta), 38. Tureček (Dočekal), 60. Psota (Bořuta, Dočekal) – 21. Veselý (Koukal, Čáp), 23. Veselý (Z. Král, Koukal). Třetiny: 1:0, 1:2, 1:0.

SK Horácká Slavia Třebíč: Jekel – Bořuta, Furch, Tureček, Forman, Poizl, Hunkes – Dočekal, Bittner, Psota – Holec, D. Michálek, Vodný – Mat. Novák, Šilhavý, Malý – Svoboda, Ferda, Meluzín – Mácha.

SC Marimex Kolín: Soukup – Piegl, Čáp, Naar, Niko, Cibák, Kolmann, Rymsha – Veselý, Koukal, Z. Král – Jankovský, Matějček, Nedvídek – Síla, Morong, Ouřada – D. Šedivý, Lang.