Venkovní utkání a zase pořádné trápení. Hokejisté Kolína potvrdili, že se jim u soupeře výsledkově vůbec nedaří. Na ledě Třebíče prohráli v dalším kole Chance ligy jednoznačně 0:5 a kouč hostujícího mužstva byl pořádně rozladěný.

„Opět jsme hráli venku a opět jsme podali špatný výkon. Domácí vyhráli naprosto zaslouženě. Před zápasem jsme se bavili o tom, že musíme hrát venku jako na začátku sezony. To jsme dokázali hrát s každým do konce utkání, i když jsme pak třeba prohráli. Tohle nebyl důstojný výkon. V prvním poločase to byla blamáž,“ zlobil se po jasné porážce kolínský trenér Petr Martínek.