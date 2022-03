V utkání bylo k vidění velké množství nepřesností na obou stranách. Gólový účet zápasu načal v osmé minutě Semirád, který lehkou tečí v přesilové hře využil nabídky od Hanzla. Do konce první části dokázali hosté srovnat a ve druhé periodě šli dokonce do vedení. O něj je připravil Kozák, jenže to bylo poslední slovo kolínských hokejistů. Ještě v téže třetině dal vítěznou branku Kralup Hampl, vítězství hostí pojistil minutu před koncem R. Verbík.

Boj o záchranu vyměnili za boj o play off. Kolín hostí Porubu

Druhý zápas série se hraje v sobotu od 18.15 hodin na ledě Kralup.

Branky a nahrávky: 8. Semirád (Hanzl, Martínek), 27. Kozák (Martínek) – 16. Kaprál (J. Verbík), 26. Husarik (J. Verbík), 32. Hampl (Husarik, Soukup), 59. R. Verbík (Kaprál). Třetiny: 1:1, 1:2, 0:1.