Bude se ve středu večer radovat kozel nebo drak? Utkání začne na kolínském zimním stadionu v 18 hodin. Podpora fanoušků by se domácím náramně hodila.

Pohled do tabulky by vedení kolínského klubu mělo svých hráčům zakázat. Na druhou stranu je třeba vyhrát pár utkání a může být o hodně veseleji. „My nesmíme na tabulku koukat. Musíme koukat na dalšího soupeře a tím je Šumperk,“ uvedl před středečním mačem jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Musíme vybojovat tři body, které jsou strašně důležité. Nebude to ale vůbec lehké,“ má jasno Martínek.

Šumperk je ve středu tabulky na osmém místě s osmnácti body. Kolín jich zatím nasbíral dvanáct. „Tabulka je strašně vyrovnaná. Každopádně nás o to více mrzí ztráty, které jsme utrpěli v zápasech, které jsme měli zvládnout a kde jsme měli bodovat. Musíme nějaké body urvat, abychom se dostali co nejvýš v tabulce,“ přeje si kolínský kormidelník.

Jak už bylo řečeno, lehké to rozhodně nebude. Spíš naopak. Šumperk vyhrál tři z posledních čtyř utkání. „Podává výborné výkony. Šumperk byl i na špici, teď je ve středu tabulky. A oprávněně," uvedl trenér Petr Martínek.

V posledním zápase hrál Šumperk ve Frýdku-Místku. Vedl za deset minut tři nula, pak dokonce čtyři nula. Nakonec 4:5 prohrál. I to může být pro kolínské hokejisty varování.

Kozlové se mohou po delší době těšit na domácí prostředí a na své příznivce. Snad budou hodně hluční a pomohou. Kolín hrál totiž třikrát na ledě soupeře. Takže – Kolín do toho….