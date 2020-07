Hokejové zápasy pod širým nebem letí! V poslední sezoně unikátní akci prubly na fotbalovém stadionu německých Drážďan extraligové celky Sparty Praha a Litvínova, v nové sezoně se podle všeho bude speciální akce opakovat. Ovšem tentokrát už na území České republiky, konkrétně ve Špindlerově Mlýně. A hned se čtveřicí týmů - Vrchlabí by mělo přímo pod sjezdovkou vyzvat Kladno a pražská Sparta Hradec Králové. S informací přišel magazín Forbes na svých webových stránkách.

Kladno proti Mladé Boleslavi nastoupilo v úterý 3. března v černých nadačních dresech. Jaromír Jágr | Foto: Antonín Vydra

Akce by se měla uskutečnit na začátku prosince a bude spojená se zahájením lyžařské sezony v největším českém středisku ve Svatém Petru. Jednou z hlavních tváří „open air“ bude také Jaromír Jágr, jehož Kladno se střetne s výše zmíněným Vrchlabím, což je nováček Chance ligy. Rytíři naopak do druhé nejvyšší soutěže sestoupili v poslední extraligové sezoně. Sám Jágr by navíc mohl v dresu Středočechů nastoupit, pokud bude zdravotně v pořádku.