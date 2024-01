/VIDEO, FOTOGALERIE/ Sérii čtyř porážek za sebou zarazili na ledě Dukly Jihlava a na vítězství za tři body chtěli navázat v domácím prostředí. Soupeře k tomu měli přímo ideálního, tým byla rezerva Dynama Pardubice. Dosavadní tři vzájemné duely letošního ročníku Chance ligy totiž vyhráli Kozlové, dvakrát v normální hrací době a jednou po nájezdech. Jenže tentokrát tomu bylo naopak a všechny body si odvezli hosté, kteří rozhodli třemi góly ve třetí třetině. Domácí byli opět střelecky nemohoucí, jediný gól jim stačit nemohl.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Pardubice B (1:4) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Kolín – Pardubice B 1:4

Důležitost střetnutí byla patrná od úvodních vteřin zápasu, ani jeden tým nehodlal vyrobit hrubku, která by protivníkovi ulehčila jeho snažení při vstřelení branky. První část byla naprosto vyrovnaná, oba celky především výborně bránily a se železnou pravidelností se střídaly s výpady do soupeřova obranného pásma. Gólmani museli být ve střehu, mnoho práce ale zase neměli. O něco zaměstnanější byl přece jen hostující Vomáčka. Diváci se ale gólu nedočkali.

Ten přišel až ve 27. minutě a měl jej na svědomí pardubický Hrádek. Po nepřehledné situaci se puk dostal ke Zdráhalovi, ten jej přihrál Hrádkovi a jeho dělovka z vrcholu kruhů se zastavila až v síti. A tak byli na tahu domácí, kteří museli předvést, že také umí střílet góly. A byl to obránce Němec, který si sebral puk po Skořepově vyhrané buly, najel si do výhodné pozice a srovnal.

Na konci druhé třetiny udělali domácí chybu v počtu hráčů na ledě a závěrečnou periodu začali v početní nevýhodě. Toho Pardubice dokázaly využít, když mezi kruhy zůstal naprosto osamocený Zdráhal a podruhé překonal Soukupa. Jak se později ukázalo, byla to branka vítězná. Hostům narostla křídla a Kozlové už se z tohoto šoku vzpamatovat nedokázali. Navíc v 52. minutě napřáhl bývalý kolínský hokejista Nedbal a jeho jedovka byla nechytatelná. Definitivní hřebíček do kolínské rakve zatloukl o chvíli později Hrníčko čtvrtou trefou. Obrana Kolína nechala znovu gólmana Soukupa na holičkách.

„Chtěli jsme navázat na středeční vítězství, ale to se nám bohužel nepovedlo,“ litoval jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Soupeř nás přetlačil a i těch pár šancí, které jsme si vypracovali, jsme neproměnili. To je jeden důvod porážky. A ten druhý jsou hloupé fauly a naše naše chyby při střídání. V přesilových hrách Pardubice rozhodly o svém vítězství, nebyl to náš den. Musíme pracovat dál a zabojovat o body v dalších zápasech,“ dodal Petr Martínek, kouč Kozlů.

Další zápas sehraje Kolín ve středu od 18 hodin na ledě Znojma.

Branky a nahrávky: 38. Němec (Skořepa) – 27. Hrádek (Zdráhal), 41. Zdráhal (Mikyska, Kaut), 52. Nedbal (Mikyska, Kaut), 55. Hrníčko (Kaplan, Zdráhal). Třetiny: 0:0, 1:1, 0:3.

SC Marimex Kolín: Soukup – Kolmann, Sýkora, J. Šedivý, Piegl, Němec, Hampl, Naar – Král, Kloz, Vrhel – Lang, Skořepa, D. Šedivý – Ouřada, Morong, Síla – Pajer, Moravec, Gajda.

HC Dynamo Pardubice B: Vomáčka – Zdráhal, Hrádek, Chabada, Nedbal, Bučko, Tvrdík, Kubíček – Kaplan, Kaut, Hrníčko – Pochobradský, Mikyska, Herčík – Lichtag, Rákos, Žálčík – Rouha, Fiala, Zeman.