/VIDEO, FOTOGALERIE/ Že svoji kůži nehodlají prodat lacino ukázali naprosto suverénním způsobem. Kolínští hokejisté zcela jasně ovládli další důležité utkání Chance ligy a na svém ledě porazili celek Zlína i s dvěma exkolíňáky Husou a Čápem. Domácí nakročili k vítězství už v první třetině, v níž skórovali hned čtyřikrát. To je pro Kozly téměř husarský kousek, neboť se v mnoha předešlých zápasech pořádně střelecky trápili. Takové střelecké hody kolínský zimní stadion hodně dlouho neviděl.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Zlín (8:4)

Kolín – Zlín 8:4

V suverénním stylu si kolínští hokejisté podmanili svůj led a zapsali další významné vítězství v Chance lize. Domácí tým předvedl střeleckou smršť již v první třetině, což jim zajistilo komfortní náskok a nakonec i triumf nad Zlínem.

Tak to byla třetina snů, takovou Kozlové ještě nezažili. Čtyři branky do sítě soupeře hovoří za vše. Ke Kolínu se obrátili čelem sportovní štěstí a v úvodní periodě jim padlo do branky skoro všechno. První obří šanci měl sice hostující Süss, ale z bezprostřední blízkosti po fatální chybě v rozehrávce minul. A hned přišel trest. Po osmnácti vteřinách udeřil Chalupa, který jel od půlky sám na gólmana a svůj blafák proměnil v úvodní gól. Domácím hokejistům narostla křídla a najednou jich byl plný led. Odměna na sebe nenechala dlouho čekat. A bylo dokonce dvojnásobná. Během necelé půlminuty se mezi střelce zapsali Kloz a kapitán Kolmann a rázem bylo v táboře Kolína hodně veselo. A když přidal čtvrtý gól Moravec, těšil Kozly už čtyřbrankový polštář.

Kolín nehodlal ze svého výkonu slevit a byli to znovu domácí, kteří skórovali. Druhou přesilovou hru využil svou druhou trefou v zápase Kloz a poprvé překonal druhého zlínského gólmana Kořénka, který po první části nahradil Hufa. A za další dvě minuty udeřil Vrhel chytrou střelou na zadní tyč. Dočkali se i hosté, když za zády Soukupa skončila milimetrová rána Langa. A znovu neuběhly ani dvě minuty, když si Kolín vzal zpět šestigólový náskok. Moravec si vyjel s pukem od mantinelu, našel si palebnou pozici a projíždějící Ouřada puk ještě lehce tečoval a zlínský gólman byl bez šance. Jedenáct vteřin před druhou sirénou se z druhé branky radovali Ševci, když proměnili přesilovou hru. Šťastným střelcem byl Sedláček. I tak mohli být Kozlové spokojeni se svým pohodlným náskokem.

Třetí dvacetiminutovku začali hosté náporem, ale gólman Kolína byl vždy na správném místě. V polovině páté minuty vyslal do sóla Ouřada Moravce a ten si poradil náramně. Stadion opět propukl v gólovou radost. Ve 48. minutě Kozlové chybovali v rozehrávce a Novákův bekhendový pokus byla nad síly Soukupa. Pak měl obrovskou šanci domácí Moravec, který si našel puk po šťastném odrazu, ale zlínský brankář se dokázal parádně přesunout a zamezil dalšímu posunu ve skóre. Poslední gólové slovo měli hosté, když se trefil podruhé v utkání Novák, to už ale radost domácím hráčům i příznivcům zkazit nemohlo. Pro Kozly veledůležité tři body.

Prohlédněte si gól kolínského Jana Kloze

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

Další utkání sehraje Kolín ve čtvrtek opět na svém ledě, od 18 hodin hostí celek Litoměřic.

Branky a nahrávky: 5. Chalupa (Kolmann, Sýkora), 12. Kloz (Ouřada, Mucha), 12. Kolmann (Chalupa, Skořepa), 17. Moravec (Ouřada), 28. Kloz (Mucha), 30. Vrhel (Lang), 32. Ouřada (Moravec), 45. Moravec (Ouřada, Piegl) – 30. Lang (Holík), 40. Sedláček (Kindl, Warg), 48. Novák (Werbik, Suhrada), 59. Novák (Gago). Třetiny: 4:0, 3:2, 1:2.

SC Marimex Kolín: Soukup – Němec, Hampl, Kolmann, Sýkora, Naar, Piegl – Chalupa, Skořepa, Vrhel – Král, Kloz, Mucha – Ouřada, Moravec, Síla – Lang, Morong, D. Šedivý – Pajer.

Berani Zlín: Huf (21. Kořének) – Suhrada, Zbořil, Warg, Čáp, Riedl, Novotný, Husa – Paukku, Holík, Lang – Salmio, Werbik, Novák – Sedlák, Kindl, Süss – Köhler, Gago, Sedláček.