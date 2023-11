Díky přeložení zápasu Chance ligy na ledě Litoměřic si kolínští hokejisté odpočinuli a hlavně se většina z nich dostala z virózy, kvůli které se v sobotu nehrálo. V dalším kole čekal na Kozly silný protivník, celek Vsetína, jenž opět patří mezi nejlepší celky soutěže. Kolínští vzdorovali jen v první třetině, ve které dokonce o gól vedli, jenže domácí si vzali vedení zpět a svou jasnou výhru vyšperkovali třemi góly v závěrečné třetině.

Vsetínští hokejisté našli recept na Kolín. | Foto: VHK ROBE Vsetín/Patrik Žák

Vsetín – Kolín 7:3

Hostujícímu týmu utekly začátky všech třetin. Poprvé inkasovali ve čtvrté minutě, ve druhé části to bylo po dvaceti osmi vteřinách a ve třetí dokonce po pouhých jedenácti. To Kozly definitivně zlomilo a na dobrý výsledek na stadionu Na Lapači mohli zapomenout.

Úvodní část začala pěkně svižně a hostům pořádně zatrnulo už po necelé půlminutce, kdy puk poskakoval na brankové čáře, než jej odklidil do bezpečí jeden z kolínských hráčů. Ovšem na konci čtvrté minuty se domácí hokejisté dočkali první trefy. Kozlové ubránili přesilovku soupeře, jenže vzápětí se trefil po nepřehledné situaci Jandus. Kolínská odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. A byla hned dvojnásobná. V polovině šesté minuty napřáhl z úhlu od mantinelu Piegl a puk skončil poněkud překvapivě až za zády Romančíka. Za necelou minutu zapomněla obrana Vsetína na Pajera a ten se v úniku nemýlil. Najednou byli na koni Kolínští. Jenže své vedení do konce první třetiny neudrželi a domácí předvedli podobný obrat jako hosté. Nejprve vyrovnal Kern a zároveň s klaksonem poslal Valachy do vedení Larsen, jehož střela od modré byla milimetrová.

Jak Vsetín skončil úvodní dvacetiminutovku, tak začal i druhou část. Po osmadvaceti vteřinách našel kanonýr Rob Klhůfka a ten propálil Soukupa počtvrté. Další gól v prostřední periodě nepadl, rozhodně k němu ale měli blíž domácí. Kozlové si moc šancí nevytvořili. Na konci třetiny měli hosté namále, ale Soukup kryl parádně další pokus.

Co se nepovedlo Jonákovi na konci druhé části, to domácím vynahradil Klhůfek. Dostal puk do jízdy po levé křídle a namířil přesně. To běžela teprve jedenáctá vteřina poslední třetiny. Naděje Kolína tak téměř zcela pohasly. Poslední jiskřičku naděje spláchla voda v podobě šesté trefy Vsetína a opět to byl Klhůfek, který tak zkompletoval po parádním blafáku hattrick. Vyhnal tak Soukupa z brány, jeho místo zaujal Tichý. A kapituloval po dvou a půl minutách. Kozlové byli v té chvíli na ručník, Valaši byli v euforii. Radost jim nepomohl pokazit ani inkasovaný gól z hole Vrhela, který byl jubilejní desátý v utkání. A také poslední. Vsetín měl na konci zápasu ještě dlouhou přesilovku pěti proti třem, Tichý už ale puk za svá záda nepustil.

„Působili jsme špatně. Sehráli jsme dobrou první třetinu, i když jsme blbě začali, prohrávali jsme, ale dokázali jsme to otočit a měli jsme i další šancičku. V závěru jsme ale udělali chybu, soupeř vyrovnal a v poslední vteřině vlastně rozhodl o utkání. To pro nás byla hodně těžká rána,“ vyprávěl na pozápasové tiskovce jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Věděli jsme, že když budeme plnit to, co jsme si řekli, že můžeme s domácími hrát, ale hned v první minutě jsme dostali branku a pak už bylo na ledě jedno mužstvo. Druhou třetinu jsme přestáli jen s rozdílem dvou branek. Přesto jsme si říkali, že musíme být trpěliví a že může přijít nějaká šance, ale soupeř zase hned v první minutě utekl a pak už se zápas jen dohrával s jasnou dominancí domácího mužstva a my jsme už neexistovali. V poslení třetině jsme si nevytvořili nic kromě jediné šance, kterou jsme proměnili. Hráči už čekali na konec a bylo to špatné. Mrzí nás, že jsme ani nebojovali, podali jsme špatný výkon,“ nehledal výmluvy kouč Martínek.

Kozlové sehrají tento týden ještě dva zápasy a oba na svém ledě. Ve středu od 18 hodin hostí pražskou Slavii, v sobotu pak o hodinu dříve mužstvo Přerova. Fanoušci se tak mají na co těšit. A hokejisté, kteří si budou chtít napravit reputaci, by rádi jejich podporu. Přijďte zafandit na kolínský zimák.

Branky a nahrávky: 4. Jandus (Dědek, Hrňa), 18. Kern, 20. Larsen, 21. Klhůfek (Rob, Jonák), 41. Klhůfek (Staněk, Jonák), 44. Klhůfek, 46. Jonák (Rob, Ondračka) – 6. Piegl, 7. Pajer (Skořepa), 51. Vrhel. Třetiny: 3:2, 1:0, 3:1.

VHK ROBE Vsetín: Romančík – Jenáček, Staněk, Smetana, Ondračka, Larsen, Ďurkáč – Rob, Klhůfek, Jonák – Hrňa, Dědek, Hořanský – Jandus, Kern, Bláha – Petrovický, Kubiš, Kratochvil – Vaňo.

SC Marimex Kolín: Soukup (44. Tichý) – J. Šedivý, Pinkas, Němec, Piegl, Gaspar, Hampl – Pajer, Skořepa, Dlouhý – Král, Morong, Síla – Ouřada, Moravec, Vrhel – Lang, D. Šedivý, Naar.