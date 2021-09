Sportovní hrdina okresu VÍT BROM: Nejraději vzpomínám na období mých vrstevníků

Kolín je hokejové město. Důkazem je spousta odchovanců, kteří se dostali až do ligy, někteří do reprezentace, nebo září na evropských kluzištích, někteří i za mořem. Dalším důkazem je to, že do ochozů chodí početná skupina fanoušků. Třeba na konci devadesátých let se na tribunách tísnily čtyři tisícovky fanoušků. I dnes jsou návštěvy na velmi solidní úrovni. Mezi jednyz nejvěrnějších patří Vít Brom, kterému je 50 let a na hokej v Kolíně chodí neuvěřitelných 43 let.

Vít Brom s dcerou | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Začal jsem chodit s otcem, který pamatuje, když se otevíral zimák v roce 1956. V osmi letech jsem vždy chodil do kotle, kde tenkrát ještě nebyly bubny. Bylo to v době, kdy sem jezdily Zetor Brno, Třinec, Karviná a další,“ zavzpomínal Brom. Za ty roky nevynechal jedinou sezonu, fandil i v letech, kdy se Kolínu příliš nedařilo. „Chodil jsem i kolem roku 1987, kdy se spadlo až do krajského přeboru. Tenkrát přišel Vladimír Vaith pomoct z Itálie. Hráli jsme o postup s Berounem. Tam chytal exkladenský Krása. Postoupilo se zpět do druhé národní hokejové ligy,“ podotkl. V současné době je asi nejvíc pyšný. Kozlové totiž hrají druhou sezonu v Chance lize. „Je to úplně úžasné. Je mi padesát. Říkal jsme si, jestli se toho dožiji a je to tady. Jsem rád, že se sehnaly sponzoři, že se i město zapojilo. Vedení kolínského hokeje udělalo opravdu kus práce,“ pochvaluje si Brom. Nepodaly optimální výkon, přesto se radovaly z výhry. Býchory spasil Vyhnánek Přečíst článek › Na zimní stadion nechodí sám, po svém boku má často svoji osmiletou dceru Beátku. „Beru ji s sebou od jejích dvou let. Baví ji to. Už začala chodit do kotle. Má dres, fandí. Nehledě na to moje dcera chodí do třídy s hokejisty na hokejovou školu,“ přidává k dobru. A na jakou éru kolínského hokeje vzpomíná nejraději? „Nejraději na období mých vrstevníků, což je Jirka Kadlec, Ondra Výborný, miláček diváku Zdenda Heller. To byl můj kamarád, dneska už na nás bohužel kouká z nebe. Taky rád vzpomínám na dětská léta, když jsem chodil na Kubičku, Filipiho, Lupínka, Sekeru, Švandu, Topola, Tumpacha, nebo starého Karla Jelínka. A pak hodně na devadesátá léta,“ uvedl.



