/SERIÁL/ Kolínský deník v době pandemie koronaviru spustil nový seriál „Sportovec v karanténě“. Nahlédněte s námi pod pokličku kolínských sportovců. Co dělají během karantény, jak se udržují v kondici a co je nepříjemná životní situace naučila? Tentokrát jsme vyzpovídali Jakuba Semiráda.

Hokejista Kolína Jakub Semirád. | Foto: Jan Kobzáň

Jakub Semirád (25 let). Hokeji se věnuje dvacet let. V pěti letech začínal v Poděbradech, poté se přesunul do sousedního Nymburka a nakonec zakotvil v Kolíně, odkud si před časem odskočil na dva roky do Mladé Boleslavi. Pracuje v Hořátvi jako skladník ve farmaceutickém prostředí. Karanténu tráví v panelovém bytě společně se svojí přítelkyní.