Jan Hanzl (31 let) je kolínský hokejista. Této populární hře se věnuje již od svých čtyř let. Skvělý obránce pracuje z domova a karanténu tráví v domě se zahradou, kde mu společnost dělá pes a budoucí manželka.

Omezila vám karanténa hodně sportovní život?

Jelikož jsme se zrovna v době, kdy se situace takhle zhoršila, nacházeli před startem play off, tak mi to sportovní život ovlivnilo poměrně hodně. Na play off se každý hokejista těší celý rok. Podstupuje neskutečnou dřinu v létě a během celé sezony. Ještě smutnější na tom je to, že jsme letos měli skvělou sezonu a věřili jsme tomu, že bychom mohli udělat po dlouhé době velký úspěch. Bohužel se stalo, co se stalo a nedá se nic dělat. Ale všichni si uvědomujeme, že zdraví je důležitější.

ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Prozraďte, jak se udržujete v kondici?

Moc se toho dělat nedá. Ale naštěstí máme hned za domem les a rybníky, takže se chodíme projít se psem. Občas si zacvičím doma a jelikož moje práce spočívá v tom, že pracuji na tréninkové metodě na rozvoj hokejového myšlení a tento trénink probíhá za pomoci virtuální reality, tak mám doma takovou malou tělocvičnu, kde testuji nové cvičení. Takže jsem v kontaktu s hokejem prakticky každý den. Cvičení jsou podobná jako na ledě, jen nebruslíte, ale zpotíte se taky hodně. Určitě to je výhoda, že v této době můžu vlastně zdokonalovat svoje dovednosti.

Jaký domácí trénink byste doporučil všem?

Určitě bych doporučil, ať se člověk alespoň nějakým způsobem hýbe. I když musíme být doma, tak si můžeme zacvičit se svojí váhou těla – kliky, dřepy, břicho – těch cvičení je plný internet, takže není problém si najít to svoje. A jinak, kdo má možnost vypadnout někam do lesa, kde nikdo nechodí, tak ať jde. Přeci jen být chvíli někde v přírodě je v této době k nezaplacení.

Co vás karanténa naučila?

Vážit si věcí, které bereme jako samozřejmost. Jako třeba cestovat, scházet se s přáteli, nebo koupit si, co chceme. A musím říct, že jsme se doma hodně dali do vaření. Přítelkyně vymýšlí různé recepty a musím ji opravdu pochválit. Má to vždy skvělé.

Roušku jste si ušil vlastní, nebo ji dostal?

Roušky nám ušila mamka. Je hodně tvořivá, takže ji to podle mě baví a ještě to pomůže lidem, takže super kombinace.

Na co se těšíte po karanténě?

Těším se, až uděláme s kamarády nějakou grilovačku a pokecáme. S přítelkyní vyrazíme někam na výlet. Určitě to nebude nikam, kde bude milion lidí, ale bude fajn, že už budeme moct někam vyrazit. Dále se těším na sport. Moc rád hraji tenis, nebo jezdím na kole, takže to mi teď fakt chybí.