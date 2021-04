Spolupráce Kolína a Hradce Králové bude pokračovat i v nadcházející hokejové sezoně. A ještě více se prohloubí. Toť výsledek jednání zástupců obou klubů.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Jihlava | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Spolupráce by měla fungovat na poli hráčském, ale také trenérském. Kolínského hlavního trenéra Petra Martínka by na střídačce měl doplnit druhý trenér z Hradce Králové. Ten by nejen pozoroval vývoj hradeckých hráčů, ale zároveň by spolupracoval na sjednocení hry obou týmů.