"Věděli jsme, že tohle bude náročný. A nevěděli, jak k tomu máme přistoupit…Myslím si, že jsme potrénovali velice dobře, ale i tak to bylo opravdu hodně o štěstí. Dá se říct, že se všechny zápasy až na čtvrtý táhly do poslední třetiny. Až na čtvrté utkání, což bylo tím, že se Žukov nechal vyloučit," shrnul sérii s Duklou Jaromír Jágr.

V rozhovoru hlavně děkoval. Fanouškům za to, že za klubem jezdili do Chomutova, hráčům za nasazení. Speciálně těm, kteří měli už podepsáno jinde, jako Hlava s Baránkem, přesto k baráži přistoupili jako profíci a hráli báječně. "Klobouk dolů před nimi, odehráli to na maximum, výborně. Nick i Bary (Baránek). Nemůžu proti nimi nic říct, přitom jsme věděli, že za měsíc nastupují někam jinam," chválil majitel Kladna.

Ale vůbec největší poklonu vysekl Tomáši Plekancovi. Bez něj by mělo Kladno velký problém, přiznává to také Jágr.

„Jestli není nejlepší hráč v extralize, tak určitě nejužitečnější. Nejenom, že dělá body, dává góly, přihrává, ale samozřejmě ten čas na ledě… Každé oslabení, každé důležité buly, pětadvacet minut na ledě. Nemyslím si, že je užitečnější hráč v lize," má jasno číslo 68, ale na otázku, zda Plekance podepíše i na další ročník, se jen pousmál: Nech to nás!

Plekance těší zvládnutá baráž, přemýšlí ale už i o budoucnosti. Bude v Kladně?

Chválí však i mladého Adama Kubíka, který vedle Plekance ohromně vyrost. "Rostl po novém roce. zápas od zápasu . Možná si klepe na dveře reprezentace, měli by ho zkusit,“ mete cestu skromnému, přitom obrovsky talentovanému hokejistovi, který překonal i velké zdravotní překážky v cestě za vrcholovým hokejem.

Jágr už neboduje jako dřív, v padesáti letech se však také on na konec sezony připravil velmi dobře a na ledě předváděl vynikající hokej, za který ho pochválily i ikony obou barážových klubů - Tomášové Čachotský a Plekanec. Bude tedy v kariéře pokračovat? „Já se budu připravovat, jako kdybych měl nastoupit. Když už nebudu hrát, tak aspoň zhubnu," smál se Jágr, jemuž prý baráž ukázala, že má Kladno pár vynikajících hráčů. "Zbytek jsou bojovníci, kterým se občas plete puk. Já jsem jeden z nich… Ne, opravdu… Pár hráčů během baráže vylétlo hrozně moc nahoru,“ chválil, a asi nejen hlavní hvězdy, ale hbitého beka Jiřího Ticháčka, neohroženého Jaromíra Pytlíka, který jen v posledním mači zblokoval snad osm střel, předbrankového specialistu Matěje Berana, dříče alias inženýra Jakuba Babku či šikuly Maty Filipa a Míru Indráka.

Postaví budoucí mužstvo i na nich? „Samozřejmě, přemýšlel jsem o tom celou dobu. Skládal jsem si to během sezony. Velká výhoda byla, že spousta hráčů chce v Kladně pokračovat," těší ho a trenér David Čermák přidává pochvalu, že za dobu svého působení v Kladně neměl tým ještě nikdy v tuto dobu podepsáno tolik borců.

"Ještě se ale musím zamyslet a podívat, jaké máme hráče. Kdo je volný… Věřím tomu, že postavíme solidní mančaft.“

Doma ve svém a s plými ochozy by podle Jágra mohl hrát v extralize zajímavou roli.

PODÍVEJTE SE: Rytíři to zvládli, zase budou EXTRALIGOVÍ! Jágr děkoval