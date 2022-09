Hosté nevstoupili do zápasu podle svých představ, domácí byli aktivnější a nebezpečnější. I přesto se ale jako první radovali Kozlové. V přesilové hře napřáhl Nedvídek a šikovnou tečí otevřel skóre Sklenář. Domácí ještě přidali na obrátkách a výsledkem toho bylo vyrovnání. Podobně jako kolínský hráč nasměroval svoji teč mezi betony Sajdla Goiš.

Na začátku druhé části vyrobil fatální hrubici gólman Sajdl, jenže domácí hráč byl mimo střelecký úhel a puk do brány nedostal. Tím ale odstartovaly megašance domácích hokejistů. Obrana Kolína měla co dělat, aby ataky odvrátila a brankář Sajdl se měl co ohánět. Přerov zazdil minimálně pět tutovek. Kozlové odolali a pak sami udeřili. A opět to bylo v přesilové hře. Podruhé poslal Kolín do náskoku Král. Pro domácí to byla ledová sprcha.

Na začátku třetí části měli hosté dvě obrovské příležitosti. Ale jednou zasáhl přerovský gólman betonem, podruhé jej puk trefil do masky. A pak Zubři předvedli parádní obrat. Gréč střelou do šibenice vyrovnal, poprvé poslal domácí do vedení Kratochvil. A stejný hráč i vedení a konečnou výhru pečetil.

„Okusili jsme první porážku, ale podali jsme dobrý výkon. V závěru jsme nepřežili tlak domácích. Více než čtyřicet pět minut jsme byli Přerovu rovnocenným soupeřem, pak jsme ale neustáli oslabení a udělali hloupou chybu,“ řekl k zápasu jeden z kolínských trenérů Petr Martínek. „Nedá se nic dělat, musíme zvednout hlavu. Porážka nás mrzí, měli jsme i šance, ale nebylo nám přáno,“ přidal Martínek.

Kolín si mže spravit chuť už ve středu, kdy od 17 hodin hostí na svém ledě Slavii Praha. „Už ve středu máme šanci porážku napravit. Věřím, že před našimi fanoušky nějaký bod urveme,“ je si jistý kouč Martínek.

Branky a nahrávky: 14. Goiš (Gréč, Macuh), 46. Gréč, 51. Kratochvil (Svoboda I, Kudělka), 56. Kratochvil (Kudělka, R. Černý) – 5. Sklenář (Nedvídek), 32. Z. Král (Kolmann). Třetiny: 1:1, 0:1, 3:0.

Přerov: Petrásek – Černý, Kudělka, Chroboček, Gréč, Krisl, Ševčík, Hanák – Jak. Svoboda, Kratochvil, Doležal – Okál, Pechanec, Jan Svoboda – Dobša, Goiš, Macuh – Indrák, Dvořák, Fencl.

Kolín: Sajdl – Aubrecht, Kolmann, Naar, Niko, Rymsha, Kukla, Táborský – Veselý, Koukal, Král – Dlouhý, Nedvídek, Sklenář – Síla, Morong, Ouřada – Šedivý, Matějček, Lang.