Sezona pro vás skončila. Jako nováček jste určitě nezklamali…

Určitě ne. Myslím si, že jsme byli rovnocenným soupeřem. Nikdo nečekal, že budeme do předposledního zápasu bojovat o play off.

Jak hodnotíte celou sezonu? Převládají pozitiva nebo jste zklamaný, že jste nepostoupili do play off?

Samozřejmě že zklamaný jsem, protože jsme na play off měli, ale bohužel to nevyšlo. Zase na druhou stranu jsem hrozně příjemně překvapený, že jsme hráli tak, jak jsme hráli. Myslím si, že ani soupeři tohle nečekali. A to jsme při tom chodili do práce (smích).

K vyřazovacím bojům vám chybělo pár bodů. Určitě najdete porážky, které vás hodně mrzí…

Tak nejvíc asi zamrzí zápasy, které jsme prohráli o gól a nebylo jich málo. Ale jestli si mám na nějaké vzpomenout, tak je to asi s Kadaní, doma s Kladnem a ve Vsetíně.

Byl to pěkný kolotoč zápasů, hlavně leden byl pořádně nabitý, hráli jste pondělí - středa – sobota. Jak jste to zvládal? Neměl jste někdy hokeje plné zuby?

Někdy to bylo náročné. Hlavně když jsme asi měsíc hráli třikrát v týdnu pořad takhle dokola. Bylo to náročné jak fyzicky, tak i psychicky, ale měli jsme dobrou partu v kabině, tak jsme to zvládli.

Vychytal jste jedno čisté konto. Je to právě ten zápas, na který vzpomínáte nejraději a který se vám povedl nejvíce?

Asi ano. Bylo to zrovna proti Vsetínu, který hrál dlouho extraligu a teď hraje dlouho první ligu a má jméno. Ale kluci mi v tom zápase hodně pomohli.

Na tribunách chyběli fanoušci. Jak moc chyběli kolínskému týmu?

Nevím, jak je to u ostatních týmů, ale u nás jsou fanoušci šestým hráčem na ledě. Jak sem říkal, že jsme hodně zápasů prohráli o gól, tak to bylo i kvůli tomu, že právě fanoušci nebyli na stadionu. My, když prohráváme v zápasech i o dva góly, tak nás pořad ženou a hodněkrát se i stalo, že jsme ten zápas otočili. Pro nás jsou fanoušci hodně důležití a mohu i s klidem říci, že v první lize by patřili mezi nejlepší trojku.

Nyní je po sezoně, máte volno. Jak budete trávit volné dny bez hokeje?

Bylo mi řečeno, že budu jezdit do Hradce Králové, takže tréninky, a plus budu trávit čas s rodinou a s přítelkyní.

O vás se ví, že máte na těle několik tetování. Jaká to jsou?

Mám potetovaná záda, ruce, břicho, krk (smích). A asi to není ještě konec. Tetování mám rád.

A co vaše předzápasové rituály? Máte nějaké? Nebo máte třeba nějaký stejný postup při oblékání na utkání?

Nějaké mám. Jak s jídlem, tak i oblékání, ale asi to bude chtít příští sezonu změnu.