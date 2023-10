/VIDEO, FOTOGALERIE/ Šest porážek za sebou měli hokejisté Kolína, v nichž v tom posledním střetnutí urvali alespoň bod na ledě Jihlavy. V dalším díle Chance ligy hostili Kozlové před více než tisícovkou příznivců rezervu Pardubic a svoji nelichotivou bilanci utnuli. Před zraky svých ganoušků vyhráli díky dvěma gólům Ouřady a čistému kontu Soukupa.

Z hokejového utkání Chance ligy Kolín - Pardubice B | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Kolín – Pardubice B 2:0

Úvodní třetina moc parády nepřinesla. Na obou stranách bylo vidět dost nepřesností, přesto i nějaké šance před oběma bránami. A také jedinou branku. Tu dal kolínský Ouřada. Puk dostal v rohu kluziště, před brankou viděl volný prostor, kam si najel a pak překonal pardubického gólmana.

Podobně vypadal také druhé perioda, která nabídla rovněž jeden gól, opět to bylo do sítě za zády Honzíka a i podruhé ho překonal Ouřada. Na pravé straně se ujal puku, vyměnil si jej s Dlouhým, který mu načasoval parádní asistenci. Ouřada už měl celkem snadnou práci a diváci v hledišti se mohli radovat. Poté se na ledě přiostřilo, z čehož vyústila bitka. Pět minut vyfasovali domácí Pinkas a hostující Lichtag a s Voženílkem.

Kolín se nemusel ve třetí třetině hnát do ofenzivy a musel hlídat zadní vrátka. A to se mu dařilo více než dobře, hosté nedostávali prostor k zakončení. Na výsledku už nic nezměnila ani závěrečná pardubická hra bez brankáře, která trvala přes dvě minuty. Soukup si tam mohl užít třetí nulu v sezoně.

Podívejte se, jak se kolínský Skořepa dostal do šance při vlastním oslabení

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

„Přerušili jsme tu sérii bez bodu minule v Jihlavě a na to jsme chtěli navázat. Chtěli jsme tři body. Kluci šlapali a hráli podle našeho plánu. Hráli jsme obrovsky disciplinovaně a zodpovědně a to byla hlavní cesta k úspěchu. I když to vypadalo, že je na tom soupeř opticky dobře, tak jsme mu nic nedovolili, šli jsme si poctivou hrou za svým cílem a to se nám podařilo. Velké poděkování hráčům, splnili to, co měli a výsledek se dostavil,“ těšilo jednoho z kolínských trenérů Petra Martínka.

Jedním z klíčových věcí byla nula vzadu. „Samozřejmě když je vzadu nula, tak je velká šance na body,“ usmál se Martínek. „Kuba Soukup podal parádní výkon, ale musím pochválit všechny hráče, na ledě nechali všechno. Každý hrál disciplinovaně, přesně tak, jak jsme chtěli a jsme spokojeni,“ dodal kouč kolínského celku.

Další díl Chance ligy odehrají kolínští hokejisté u soupeře, ve středu od 18 hodin se představí na ledě znojemských Orlů, kteří jsou nováčkem soutěže. Doma Kozlové vyhráli jasně 5:0.

Branky a nahrávky: 11. Ouřada, 35. Ouřada (Dlouhý). Třetiny: 1:0, 1:0, 0:0.

SC Marimex Kolín: Soukup – Pinkas, Kolmann, Piegl, Němec, Hampl, Gaspar, Naar – Pajer, Koukal, Král – Dlouhý, Moravec, Ouřada – Síla, Morong, Lang – D. Šedivý, Skořepa.

HC Dynamo Pardubice B: Honzík – Zdráhal, Nedbal, Bučko, Kubíček, Voženílek, Tvrdík, Chabada – Hrníčko, Rákos, Herčík – Urban, J. Mikyska, Žálčík – Kaplan, Kaut, Pochobradský – Rouha, Zeman, Lichtag.