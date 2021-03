V posledním zápase dostali svěřenci trenéra Petra Martínka výprask od Jihlavy. Ta má v tabulce jen o dva body víc než sobotní protivník Kozlů. Je tedy jasné, že to budou mít Kolínští hodně složité. „To je další oříšek. Na druhou stranu dokážeme hrát s Vrchlabím rovnocenné zápasy. Ty bývají často trochu vyhrocené,“ řekl na adresu tradičního soupeře Kolína jeho trenér Petr Martínek.

Kozlové musí rychle zapomenout na osmibrankový příděl od Jihlavy. Nemají se na co šetřit, s největší pravděpodobností je čekají poslední dva duely letošní sezony. „Snad si hráči vyhodnotí, co se stalo s Jihlavou a podaří se nám odehrát dobrý zápas,“ přeje si kolínský kouč.

Ten se bude muset obejít bez Krejčíka, který si obnovil zranění kolena a čeká ho operace. „Do konce sezony už nebude,“ prohodil šéf kolínské střídačky.

V prvním vzájemném měření sil Kolín na svém ledě vyhrál 3:2. Dvě branky dal kapitán Šafránek, jednu přidal Zumr. Na straně Vrchlabí se trefili Linhart a Heřman. Druhý jmenovaný měl velkou šanci na vyrovnání chvíli před koncem, ale neproměnil trestné střílení.

Kolín ztrácí na příčky zaručující předkolo play off stále pět bodů. Na dvanáctém místě je Ústí nad Labem s dvaačtyřiceti body. „Teoretická šance stále žije,“ usmál se Martínek. „Ale buďme při zemi. Já nekoukám na to, jak by to mohlo být kdyby… Já koukám na další následující zápas a ten hrajeme ve Vrchlabí. Šance je opravdu hodně malá,“ je si vědom kolínský stratég.

Už nyní je ale jasné, že Kolín ostudu v letošní sezoně rozhodně neudělal. Jako nováček si vedl více než dobře, na kontě má třicet sedm bodů, spoustu dobrých výkonů a výsledků. A nejednou dokázal pěkně překvapit.

„Po zápase s Jihlavou jsme byli smutní a zklamaní. Ale kdyby mi před sezonou někdo řekl, že budeme mít tolik bodů, tak bych si o něm myslel, že je blázen. Naši kluci zaslouží obdiv. Porazili jsme hokejového velikána ze Vsetína, Kladno jsme trápili. Před zápasem s Jihlavou jsem tlačil na kluky, aby ji porazili, aby si mohli říct, že zdolali takového soupeře. Ale to brzy vzalo za své,“ dodal Petr Martínek.

Kolínští hokejisté zakončí základní část Chance ligy na svém ledě, v pondělí 8. března hostí od 18 hodin osmou Třebíč.