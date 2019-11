„Pro trenéra to byl strašně náročný zápas. Možná hezký pro diváky, ale pro trenér na infarkt. Oba týmy hrály útočně, jezdilo se ze strany na stranu, padaly tyčky,“ lapal po dechu po utkání kolínský trenér Petr Martínek.

A přesně tak to bylo. To bylo přečíslení a zákroků gólmanů, jedna akce za druhou. Ve druhé třetině čtyři tyčky, po dvou na každé straně. A do poslední minuty nebylo jasno. Vlastně se rozhodlo až šestnáct sekund před koncem. To Hanzl poslal puk z pásma na Němce, ten v sobě vydoloval poslední síly. Opřel se do ledu, natlačil se přes dva beky a „Forsbergovkou“ s hokejkou v jedné ruce bekhendem vystřelil Kolínu tři body.

Kolín je v tabulce bod před Táborem a Kobrou a na oba týmy má zápas s Čínou k dobru.

Branky: 2. Němec (Martínek, Barták), 49. Šafránek (Malý, Semirád), 60. Němec (Hanzl) – 10. Šteiner (Mrkvička, Šťastný), 56. Šťastný (Tondr, Bříška).

Rozhodčí: Vyštejn. Vyloučení: 6:4, navíc Stehlík (KOL) 10 min NESP. Využití: 0:1. Oslabení: 0:0. Diváci: 720. Třetiny: 1:1, 0:0, 2:1.

Kolín: Sejpal (Hermann) – Březina, Pýcha, Barták, Jelínek, Hanzl, Havelka, Pilný, Nutil – Malý, Stehlík, Mašín, Kysela, Semirád, Procházka, Zumr, Martínek, Němec, Šafránek, Jindra, Vaňkovský.